Apple Inc se dispone a perder su corona como la empresa cotizada más valiosa del mundo y entregarla a Microsoft Corp. si las acciones del fabricante de iPhone continúan su caída cuando el mercado abra el viernes.

Apple sufrió un impacto de US$ 6,000 millones en sus ventas durante el cuarto trimestre fiscal debido a un problema persistente de la cadena de suministro global, lo que llevó a incumplir las expectativas de Wall Street. Su jefe máximo, Tim Cook, dijo que el impacto será aún peor en el actual trimestre de ventas navideñas.

“En comparación con sus pares del FAANG, menos centrados en hardware, Apple también está mucho más expuesta a las disrupciones de la cadena de suministro”, señaló Sophie Lund-Yates , analista bursátil de Hargreaves Lansdown.

Las acciones de la firma con sede en Cupertino, California, caían un 3.5%, a US$ 147.30, en las operaciones previas a la apertura de los mercados, lo que implica una capitalización de mercado de US$ 2.417 billones si las pérdidas se mantienen.

Por su parte, las acciones del fabricante del software Windows subían un 0.7%, a US$ 324.60, hasta una valoración de mercado de US$ 2.437 billones.

Apple, que ha recomprado US$ 421,700 millones a lo largo de los años, anunció una recompra masiva de acciones por US$ 90,000 millones en abril. Como resultado, el conjunto de acciones en circulación de la compañía sigue reduciéndose, terminando su cuarto trimestre fiscal con US$ 16,400 millones de papeles.

Las acciones de Microsoft han aumentado más del 45% este año, con un impulso en las ventas debido a la demanda de sus servicios basados en la nube inducida por la pandemia. Las acciones de Apple han subido un 15% en lo que va de año.

El valor bursátil de Apple superó al de Microsoft en el 2010, ya que el iPhone la convirtió en la principal empresa de tecnología de consumo del mundo. Las empresas se han turnado como el negocio más valioso de Wall Street en los últimos años, y Apple ostenta el título desde mediados del 2020.