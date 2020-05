Apple Inc anunció que entregará US$ 10 millones a un fabricante de hisopos nasales y otros materiales para recolectar muestras para pruebas del Covid-19, en una medida que busca impulsar la producción de la firma a 1 millón de juegos de exámenes a la semana a comienzos de julio.

Las dos compañías dijeron que el dinero ayudaría a Copan Diagnostics, con sede en Murrieta, California, a expandirse a una instalación más grande y crear 50 nuevos empleos en el sur de California.

Además de entregar financiamiento, Apple dijo que ayudaría a Copan Diagnostics a diseñar y obtener nuevos equipos de K2 Kinetics, con sede en York, Pensilvania, y de MWES, de Waukesha, Wisconsin, ambos fabricantes de sistemas de robótica industrial.

La escasez de equipos de recolección de muestras y suministros para exámenes han frenado los esfuerzos para seguir la propagación del nuevo coronavirus en Estados Unidos.

La matriz de Copan Diagnostics, Copan Group, tiene su sede en la región italiana de Lombardía, una de las más golpeadas en el mundo por la pandemia, y aumentó la producción ante el crecimiento de la demanda.

En California, Copan Diagnostics produce hisopos nasales especializados para recolectar muestras para exámenes del Covid-19, junto a ampollas y medios estériles utilizados para transportar los hisopos a laboratorios para su examinación.

Las compañías dijeron que la ayuda de Apple impulsaría la producción de equipos de exámenes destinados a hospitales de Estados Unidos desde el actual nivel de varios miles a la semana a más de un millón de equipos por semana a comienzos de julio.

El dinero corresponde a un fondo de US$ 5,000 millones de Apple para manufactura avanzada. La compañía había utilizado el fondo previamente para apoyar expansiones e investigaciones de sus proveedores, como Corning Inc, que produce el vidrio para el iPhone, y Finisar de II-VI Inc , que fabrica chips para sus sensores de reconocimiento facial.