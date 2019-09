Como ha es característico de la compañía, Apple decidió finalmente enfrentarse de frente con otra compañía más, esta vez con Netflix, al anunciar que lanzará su propio servicio de streaming. Lo que no es característico para Apple es que lo ofrecerá a un precio de ganga, de apenas 5 dólares al mes a partir del 1 de noviembre.

Walt Disney Co. lanzará su propio golpe a Netflix el mismo mes, por sólo US$ 7 al mes.Puede ser pura coincidencia que el costo total de ambas suscripciones sea un dólar menos que el plan principal de Netflix, de US$ 13 al mes, pero no podría ser más clara la intención de desafiar el enorme liderazgo de Netflix en el negocio del streaming.

Apple hizo el anuncio el martes, al mismo tiempo que develó tres nuevos iPhones que no son tan distintos de los modelos del año pasado, a excepción de que tienen lentes de gran angular.

Ofrecer un precio tan bajo es algo atípico para Apple, que suele cobrar mucho en los productos y servicios que llevan su marca. La mayoría de los analistas anticipaban un precio de entre US$ 8 y US$ 10 al mes por el servicio, que se llamará Apple TV Plus.

Sin embargo, una razón del precio tan bajo puede ser que Apple está apenas adentrándose en un mercado que Netflix prácticamente creó en 2007, cuando estaba saliendo el primero de los iPhones. Netflix cuenta hoy en día con 150 millones de subscritores, por lo que Apple necesitaba causar sensación.

“Era de esperar que hicieran algo espectacular tomando en cuenta lo competitivo que es el mercado de streaming”, opinó el director general de Vertere Group, Tim Hanlon.

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, no habló mucho en la presentación del servicio de streaming, aparte de anunciar la fecha de lanzamiento y su precio de suscripción, aunque mostró un avance de una serie llamada “See”, con la actuación de Jason Momoa.

Netflix se abstuvo de hacer comentarios. En el pasado, el CEO de Netflix Reed Hastings ha elogiado la competitividad, afirmando que ello llevará a los consumidores a contratar a los proveedores del entretenimiento que deseen, en vez de recibir pasivamente los programas ofrecidos por los canales de cable y satélite.

Al igual que Netflix y otros servicios de streaming, como los de Amazon y Hulu, Apple ha invertido miles de millones de dólares en programación original.

El programa más esperado parece ser “The Morning Show”, una comedia con la participación de Jennifer Aniston, Reese Witherspoon y Steve Carrell. El servicio arrancará con nueve series y películas originales y habrá más cada mes. Ofrecerá sólo contenidos originales de Apple y estará disponible en 100 países al inicio.

Desde que comenzó a enfocarse en programas y series originales hace unos seis años, Netflix ha acumulado un enorme archivo de contenidos propios y actualmente invierte unos US$ 10,000 millones en programación.