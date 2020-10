Apple Inc. adquirió un emprendimiento especializado en inteligencia artificial avanzada y tecnología de visión por computadora que puede ayudar al fabricante de iPhone a mejorar su propia inteligencia artificial en una serie de aplicaciones y servicios.

La gigante tecnológica con sede en Cupertino, California, adquirió Vilynx Inc., con sede en Barcelona, según personas familiarizadas con el acuerdo. Vilynx desarrolló una tecnología que utiliza inteligencia artificial para analizar el contenido visual, de audio y de texto de un video, con el fin de comprender lo que muestra. Usó esa tecnología para crear etiquetas para el video, lo que ayuda en su búsqueda.

El acuerdo se completó por unos US$ 50 millones, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque no estaban autorizadas para hablar sobre la transacción.

“Apple compra empresas de tecnología más pequeñas de vez en cuando y generalmente no discutimos nuestro propósito o nuestros planes”, dijo la compañía en un comunicado.

Vilynx aplicó su tecnología al software que las empresas usaban para los motores de búsqueda y recomendación de videos y otros medios. En su sitio web ahora desaparecido, el emprendimiento promocionaba la capacidad de su sistema no solo para reconocer elementos, sino también para comprenderlos.

“Reconocer es detectar el rostro de Michael Jordan”, decía el sitio web. “Entender es saber que es Michael Jordan, el exjugador de baloncesto de la NBA que jugó para los Chicago Bulls y fue a la Universidad de Carolina del Norte”.

Apple podría aplicar esta tecnología al asistente digital de la compañía, Siri, y su búsqueda. También podría usarse en la aplicación Photos de la compañía para hacer que los videos sean más fáciles de buscar, de manera similar a como los usuarios pueden encontrar fotos al buscar elementos dentro de las fotos. Apple también podría potencialmente aplicarla en un motor de recomendación para sus aplicaciones TV y News, a fin de mostrar contenido más relevante para los usuarios.

Aproximadamente 50 de los ingenieros y científicos de datos de la compañía permanecen en Apple, incluida la cofundadora y directora de tecnología de Vilynx, Elisenda Bou-Balust, dijeron personas familiarizadas.

Apple mantiene la oficina de Vilynx en Barcelona y tiene la intención de convertirla en uno de los principales centros de investigación y desarrollo de inteligencia artificial de la compañía en Europa, dijeron las personas. Apple ha comenzado a contratar ingenieros para la oficina. Apple también tiene ingenieros de IA en Europa en Cambridge, Reino Unido; Cork, Irlanda; Múnich y Zúrich.

El acuerdo se suma a una lista cada vez mayor de empresas de inteligencia artificial compradas por Apple en los últimos años. En 2020, Apple también adquirió Xnor.ai, Inductiv y Voysis para reforzar sus esfuerzos de inteligencia artificial.

Apple lanzó Siri en el 2011 y desde entonces ha expandido la inteligencia artificial en su software, incluidas las aplicaciones Camera y Photos, la optimización de la duración de la batería y el reconocimiento facial y de escritura a mano. Pero si bien la compañía ha avanzado mucho para mejorar la tecnología de aprendizaje automático, el asistente de voz Siri todavía se considera inferior a los rivales de Amazon.com Inc. y Google, de Alphabet Inc.

Los acuerdos recientes de Apple relacionados con la inteligencia artificial, una mayor presencia pública para el grupo de aprendizaje automático, la contratación de nuevos investigadores y el nombramiento de un exejecutivo de Google, John Giannandrea, señalan el esfuerzo de la empresa por realizar mejoras importantes.