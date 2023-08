Los resultados impulsaron el precio de las acciones al cierre del viernes.

Desde que Jassy tomó las riendas hace dos años, ha aportado una perspectiva práctica a la empresa de servicios en la nube y comercio electrónico más grande del mundo. Bajo su dirección, Amazon despidió a 27,000 personas y prometió mantener estable el número de empleados en el futuro previsible, eliminó docenas de proyectos que surgieron durante el mandato de Jeff Bezos, y puso bajo revisión varios negocios.

Los ingresos del segundo trimestre aumentaron un 11% a US$ 134,400 millones, dijo la empresa en un comunicado, superando las estimaciones. Las ventas en la categoría de tiendas en línea aumentaron un 4% a US$ 53,000 millones. El negocio en la nube de Amazon, que generalmente proporciona la mayor parte de las ganancias operativas de la empresa, superó las expectativas y mostró señales de estabilización.

“El repunte en el negocio del comercio electrónico de Amazon es una señal alentadora para la segunda mitad del año que debería sumarse al crecimiento de las ventas”, comentó Andrew Lipsman , analista de Insider Intelligence, después de los resultados.

Las acciones de Amazon saltan tras resultados sorprendentemente sólidos | El informe impulsó la mayor ganancia bursátil intradía del año.

Los duros recortes de Andy Jassy también valieron la pena. Los gastos operativos de la empresa subieron un 7.5% en los tres meses finalizados el 30 de junio, la tasa más baja desde al menos 2012. Los costos de ventas y mercadeo aumentaron solo un 6.5%, después de años de incrementos de hasta un tercio. Como resultado, la utilidad operativa se duplicó con creces a US$ 7,700 millones en el trimestre.

Ahora, el director ejecutivo parece estar listo para reinvertir, justo cuando los temores de una recesión se desvanecen y los consumidores dicen que se sienten más cómodos frente a la economía y sus perspectivas.

Amazon busca mantener una ventaja competitiva en su negocio minorista en línea principal. La empresa dijo el lunes que duplicaría el número de puntos con capacidad para entregar los pedidos a los clientes el mismo día.

La compañía proyectó ingresos de entre US$ 138,000 millones y US$ 143,000 millones en el período actual que finaliza en septiembre, en contraste con la estimación promedio de los analistas de US$ 138,300 millones. Los ingresos operativos oscilarán entre US$ 5,500 millones y US$ 8,500 millones. Los analistas proyectaron en promedio US$ 5,410 millones.

La empresa genera una parte cada vez mayor de los ingresos a través del negocio más rentable de proporcionar servicios y publicidad a comerciantes independientes, que alquilan espacio en el sitio web de Amazon y en sus almacenes. Las ventas de publicidad aumentaron un 22% a US$ 10,700 millones y los ingresos por servicios de vendedor aumentaron un 18% a US$ 32,300 millones en el trimestre.

Paquetes en una cinta transportadora en un centro logístico de Amazon en Prime Day en Melville, Nueva York, EE.UU., el martes 11 de julio de 2023.

El director financiero, Brian Olsavsky , dijo que los productos de comerciantes independientes representaron el 60% de todas las ventas en el sitio, el nivel más alto hasta ahora, lo que contribuyó al crecimiento de los ingresos por servicios de vendedor de Amazon.

Antes de los resultados, los inversionistas estaban particularmente preocupados por Amazon Web Services, el negocio de servicio en la nube. Si bien el crecimiento se desaceleró por sexto trimestre consecutivo, la unidad produjo más ingresos de lo que proyectaba Wall Street, con un aumento del 12% a US$ 22,100 millones.

Olsavsky dijo que las tasas de crecimiento de la unidad de nube se estabilizaron durante el trimestre y apuntaron a una cartera de clientes saludable. AWS viene implementando varios productos basados en inteligencia artificial generativa. Algunos analistas creen que Amazon se ha rezagado frente a Microsoft Corp. y Google, que han realizado el lanzamiento de populares chatbots. Amazon no piensa igual y dice que la carrera de la IA generativa apenas comienza.