American Airlines está elevando las tarifas de envío de equipajes y efectuando otros cambios para impulsar a los clientes a comprar sus boletos directamente a la aerolínea para ganar puntos de viajero frecuente.

La aerolínea dijo el martes que enviar una maleta en la bodega de un vuelo interno en Estados Unidos se elevará de 30 a US$ 35 si se paga online y US$ 40 si se paga en el aeropuerto. La tarifa para una segunda maleta se elevará de 40 a US$ 45 tanto online como en el aeropuerto.

American elevó la tarifa por última vez en 2018

American, con sede en Fort Worth, Texas, empezó a cobrar tarifas por equipaje en 2008 —entonces de 15 dólares— en respuesta al aumento del combustible.

Desde entonces, se han convertido en fuente constante de ingresos para las grandes aerolíneas estadounidenses. American encabezó el sector al cobrar US$ 1,400 millones en tarifas por equipaje en 2022, el último año para el cual están disponibles las cifras del Departamento de Transportes estadounidense.

La aerolínea también elevará en US$ 5 la tarifa para vuelos internacionales a Canadá, México y el Caribe, que actualmente es de 35 para la primera maleta y 40 para la segunda.

Los clientes podrán enviar al menos una maleta gratuitamente si tienen estatus de elite en el programa de lealtad de American, compran boleto de clase premium o usan una tarjeta de crédito con la marca de American.

American dará un descuento a los viajeros cuyas maletas excedan levemente el peso o las dimensiones. En lugar de pagar entre 100 y US$ 650, se pagará US$ 30 que excedan el peso en no más de 1,36 kilos (3 libras) y las dimensiones en no más de 7,62 centímetros (3 pulgadas) lineales.

Además, reducirá el costo de transferir puntos entre cuentas de viajero frecuente.

Al mismo tiempo, American anunció que a partir de los boletos emitidos el 1 de mayo, los clientes deberán comprar sus pasajes directamente a la aerolínea o sus socias, o bien de agencias de viaje, preferidas, si quieren ganar puntos en el programa A Advantage.

La aerolínea dijo que publicará la lista de agencias preferidas a fines de abril. Los viajeros empresarios no se verán afectados.