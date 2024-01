“Vamos a pedirles que se hagan responsables [por este asunto]”, dijo Robert Isom, director ejecutivo de American Airlines Group Inc., en una conferencia telefónica el jueves para discutir los resultados trimestrales. “Boeing necesita actuar en conjunto. Los problemas que han estado enfrentando, desde hace algunos años, son inaceptables”.

Isom y el director ejecutivo de Southwest Airlines Co., Bob Jordan, se unieron a sus homólogos de Alaska Air Group Inc. y United Airlines Holdings Inc. que han expresado su frustración en privado y públicamente en los últimos días por la crisis que afecta al fabricante de aviones.

Un avión Boeing 737 Max 9 sufrió un grave accidente de seguridad durante un vuelo de Alaska Airlines a principios de este mes, lo que llevó a las autoridades a suspender el modelo e intensificar el escrutinio de la fabricación de la compañía.

Los problemas para las aerolíneas van más allá de la mera irritación. Alaska dijo el jueves que sufriría un impacto de US$ 150 millones por la paralización y se vería obligada a desacelerar sus planes de crecimiento. Southwest dijo que ya no prevé recibir el avión Max 7 más pequeño este año y redujo el número de entregas de aviones que espera “debido a los continuos desafíos de la cadena de suministro de Boeing”.

Jordan dijo que habló con los líderes de Boeing para asegurarse de que “comprendan nuestros sentimientos y nuestro apoyo para que hagan todo lo necesario para mejorar”.

“La cuestión de la calidad es imprescindible, mejorar la seguridad es imprescindible y convertirse en una mejor empresa es imprescindible”, dijo en una entrevista.

El director ejecutivo de Alaska Air, Ben Minicucci, se hizo eco de este sentimiento y dijo que la aerolínea “mantendrá los pies en el fuego de Boeing para asegurarse de que tengamos buenos aviones”.

“Hasta este incidente estábamos contentos con el Max”, dijo.

United citó la incapacidad de Boeing para cumplir con sus obligaciones contractuales cuando la aerolínea dijo esta semana que había eliminado de sus planes internos el Max 10 aún por entregar.

Las consecuencias están ejerciendo una presión renovada sobre el director ejecutivo de Boeing, Dave Calhoun, y otros miembros del equipo ejecutivo. Isom no mencionó específicamente a ninguno de los líderes de la empresa.