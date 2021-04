Amazon.com Inc. está lista para llevar su tecnología de pago automatizado a supermercados de gran tamaño, un hito importante en la carrera por revolucionar la forma en que las personas compran sus alimentos.

Los documentos de planificación para una tienda en construcción en Brookfield, Connecticut, contienen todas las características de una tienda de comestibles Amazon Fresh: un logotipo de dos palabras en paneles gris oscuro sobre la entrada de la tienda, un mostrador para retirar los pedidos en línea y secciones de servicios completos como carnicería.

Los planes también identifican una docena de puertas de entrada y salida, así como bastidores montados en el techo para conectar el cableado de los sistemas de cámaras, una configuración que hasta ahora solo se ha desplegado en las tiendas de conveniencia Amazon Go.

Los compradores ingresan a esos lugares deslizando su dedo en un teléfono inteligente en la puerta de entrada. En el interior, son rastreados por cámaras, algoritmos de software y sensores en las estanterías y cuando el cliente sale por las puertas designadas, se le cobra lo que lleva.

Amazon parece haber resuelto un desafío técnico significativo, al crear un sistema de “tomar y llevar” que puede manejar decenas de compradores a la vez y cubrir grandes supermercados sin ser prohibitivamente costoso de construir y operar.

El avance, si funciona, catapultaría a Amazon por delante de sus rivales, que están probando tecnología similar basada en cámaras desarrollada por varias startups. Los ejecutivos de estas compañías han reconocido que tal vez estén a uno o dos años de instalar sistemas sin cajero en supermercados de gran tamaño.

La adopción generalizada de pagos automatizados probablemente alimentará las críticas de los sindicatos que han acusado a Amazon de tratar de eliminar a los cajeros, uno de los trabajos más comunes en Estados Unidos. La compañía ha dicho que el objetivo de su programa denominado Just Walk Out es ofrecer más comodidad a los compradores, no reducir los costos en mano de obra. Amazon dice que ha creado miles de empleos en supermercados desde el lanzamiento de la primera tienda Fresh el año pasado.

La compañía declinó hacer comentarios para este artículo. Raymour & Flanigan Real Estate, propietaria del centro comercial, y Norr LLC, la empresa de arquitectura, también declinaron hacer comentarios.

Desde el lanzamiento de la cadena Fresh en el sur de California, Amazon ha abierto 12 tiendas y tiene 37 más en desarrollo en todo EE.UU., según un recuento de Bloomberg basado en permisos, registros de licencias estatales e informes de noticias. Pero aparte de una prueba en una tienda Fresh en los suburbios de Chicago, la nueva cadena no presenta un proceso de pago automatizado al estilo Go, lo que provoca la sorpresa de los observadores de la industria que anticipaban un enfoque menos tradicional.

En cambio, Amazon desarrolló el carro inteligente Dash, cuyos sensores y cámaras suman las compras a medida que los compradores recorren los pasillos. Sin embargo, los carros no han logrado ofrecer una experiencia de compra sin problemas: solo tienen un par de bolsas de comida y los compradores no pueden llevarlos afuera, lo que los obliga a transferir las bolsas a un carrito de baja tecnología o cargar sus alimentos al estacionamiento.

El año pasado, la compañía también presentó Amazon One, que permite a los compradores usar las palmas de sus manos para pagar en sus tiendas de conveniencia, de libros y de 4-Star en el área de Seattle. Amazon dijo el miércoles que miles de clientes se habían registrado y que había introducido el servicio en una tienda de Whole Foods Market en la ciudad y planeaba implementarlo en otros lugares.

Amazon no está identificado por su nombre en los documentos de planificación de la tienda en construcción, pero las similitudes entre los documentos y otros que la compañía ha presentado en todo el país dejan pocas dudas sobre quién será su inquilino.