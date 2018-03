Amazon busca locales de Whole Foods más grandes para red minorista

Menos de un año después de cerrar la adquisición de Whole Foods, Amazon.com Inc. está buscando nuevas formas de expandir su red minorista de tiendas físicas a la vez que refuerza el negocio de compras en línea.

El minorista en línea más grande del mundo está buscando locales más grandes para Whole Foods en ciudades que puedan servir tanto para supermercados como para centros de distribución urbana para enviar productos a compradores en línea más rápidamente, dijo una persona con conocimiento de los planes.



Amazon está buscando más espacio minorista donde pueda instalar pasillos de supermercado y almacenamiento para los artículos más populares que se compran desde el sitio web de Amazon, como productos electrónicos de consumo, libros superventas y pantalones de yoga.

Whole Foods también está trabajando con Regency Centers Corp., uno de sus arrendadores más grandes, en un proyecto para convertir áreas de estacionamiento de tiendas existentes en puestos para que los contratistas de entrega de Amazon carguen sus pedidos, dijo la persona, que pidió no ser identificada porque la iniciativa es privada. Una portavoz de Whole Foods se negó a comentar y Amazon no respondió solicitudes de comentarios.

John Nahas, vicepresidente de inversiones de Regency Centros, confirmó que los representantes de Whole Foods han pedido espacios comerciales más grandes e instalaciones de estacionamiento en áreas con altas concentraciones de suscriptores de Amazon Prime. Regency Centers posee y supervisa 28 propiedades de Whole Foods en Estados Unidos. "Seguimos viendo señales de una mayor integración de Amazon con Whole Foods", dijo Nahas.

La inversión de Amazon en ventas físicas está diseñada en parte para impulsar el negocio de compras en línea. El mes pasado, la compañía comenzó a implementar la entrega de abarrotes en dos horas de las tiendas Whole Foods en EE.UU.

Actualmente mantiene almacenes separados para pedidos de artículos no comestibles. Combinarlos podría ayudar a Amazon a reducir los costos y entregar productos más rápidamente. El plan integraría más profundamente el negocio que Amazon adquirió el año pasado en US$ 13,700 millones.

Walmart Inc. ha estado experimentando nuevas formas de usar su gran presencia en tienda para brindar a los compradores un acceso rápido a los pedidos por Internet. Amazon quiere más espacios para almacenar productos cerca de los clientes para complementar sus enormes almacenes en las afueras de grandes ciudades.

Los espacios urbanos son necesarios para expandir la selección ofrecida a través del servicio de entrega Prime Now de dos horas, que actualmente tiene un inventario limitado si se compara con lo que se encuentra en tiendas de abarrotes o farmacias.

La transición de más pedidos a Prime Now ayudaría a Amazon a reducir su dependencia de United Parcel Service Inc., DHL y otras empresas de envío de paquetes tradicionales. Amazon tiene trabajadores contratados que realizan entregas locales en sus propios autos, similar al modelo utilizado por Uber Technologies Inc. e Instacart Inc.

Whole Foods, que tiene más de 470 locales, comenzó a explorar el potencial de tiendas significativamente más grandes alrededor del momento de las conversaciones de una adquisición por parte de Amazon el año pasado.

Mientras que la tienda promedio de Whole Foods actualmente tiene aproximadamente 39,800 pies cuadrados (cerca de 3,700 metros cuadrados), el minorista pidió a Regency Centers y otros arrendadores que exploraran locales de 50,000 a 80,000 pies cuadrados, dijo la persona al tanto de los planes.

En febrero, Whole Foods firmó un contrato de arrendamiento por una propiedad de 55,000 pies cuadrados en Long Beach, California. La nueva mega-tienda, que se espera que abra en el 2019, se ubica al lado de una tienda Whole Foods existente que tiene menos de 26,000 pies cuadrados y que probablemente se cerrará, dijo la persona.

En algunos almacenes Whole Foods en el sur de California, Amazon en las últimas semanas ya ha comenzado a acumular los artículos más vendidos en línea.

No está claro si los locales rediseñados de Whole Foods tendrán los artículos que no sean comestibles en una trastienda para los encargados de las entregas o si algún día dejará que los clientes los busquen en la tienda. El último enfoque plantearía un desafío directo a minoristas como Best Buy Co.