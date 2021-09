Ni las intervenciones del Banco Central de Reserva (BCR) han puesto freno a la racha alcista del tipo de cambio –generada por la incertidumbre política en el país– que parece no contenerse.

Con la divisa estadounidense superando los S/ 4.10 y con riesgo de mantenerse al alza, es inevitable que la industria farmacéutica traslade dicho impacto, al que se le suma el mayor costo de los fletes.

¿El resultado? Un aumento en el precio de los medicamentos de entre 16% y 20% en los próximos meses.

“Antes de la pandemia teníamos un tipo de cambio en S/ 3.5 y hoy se ha elevado en 20%, muchos han tratado de aguantar el traslado de ese aumento por la pandemia, pero ya es insostenible”, dice Sandro Stapleton, presidente del Gremio de Salud (Comsalud) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

En tanto, de los medicamentos que se consumen en el país, el 50% son importados y el otro 50% son producidos localmente, sin embargo, un 90% de ellos importa la materia prima.

“Antes de la pandemia se pagaba un flete por contenedores de US$ 1,800, hoy la cifra llega a US$ 13,000 o US$ 14,000, siendo el más alto el que se paga por los productos que vienen de China”, agrega el ejecutivo.

Casi similar es lo que ocurre con los envíos de la India, importante socio comercial en materia de medicamentos.

“Y si se opta por un envío aéreo, el incremento es de un 300%”, dice Stapleton.

A esto se añaden los tiempos. El ejecutivo explica que las navieras están cobrando tarifas “priority” adicionales según el tiempo en que se quiere que llegue el producto.

“Aún no se ha visto el impacto en los precios de medicamentos porque muchos tenían stock antes de la pandemia y había fabricación pero ha pasado un año tres meses. Además, la alta demanda de medicamentos fue por tratamiento de covid-19, y el número de cirugías disminuyó”, sostiene.

Bajo ese escenario, dice, no hay forma de que se contenga un incremento que se trasladará en los siguientes meses.

Precios aún se mantienen

En efecto, el alza en los precios se ha dado, pero ha sido casi imperceptible. Según data al mes de agosto del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el aumento en los precios de medicamentos en Lima ha sido de 0.1% (ver tabla).

Si hablamos de tipo de medicamentos, los que han tenido una mayor alza en el octavo mes del año en Lima, han sido los medicamentos hipoglucemiantes (para disminución de glucosa en la sangre) con un alza de 0.5%; le siguen los vasodilatadores con 0.4% y en la misma proporción las salas rehidratantes. Una menor subida presentaron las medicinas de botiquín familiar (0.3%).

Pero ahora, dice Stapleton, las empresas del sector han salido a realizar compras y recién se podrá ver los precios reales, en general, en todo tipo de medicamentos.

Este aumento no solo abarca a las medicinas. Los dispositivos médicos (un 35% de las importaciones de los contenedores de material médico) como pruebas moleculares, antígenos, tomógrafos, entre otros, también vendrán con incremento. Por ende, pruebas u otro tipo de diagnóstico también se impactarán en el precio final.

Márgenes. Si bien desde hace algunos años se cree que los medicamentos pueden tener un margen de 300% a 400%, según la CCL, para la mayoría de medicamentos estos no pasan del 20%, que es lo que se ha incrementado el tipo de cambio en los últimos meses.

Las opciones de los peruanos ante el aumento de precios

La situación de aumento de precios de medicamentos se presenta en dos frentes, el sector público y el privado. En el caso del primero, el Estado hace compras mayormente anuales, sin embargo, el alza ahí podría ser de un 10% ya que no aceptaría subidas mayores, en base a un estudio de mercado.

Sin embargo, el que compra en la calle, es decir, quien va a una cadena de farmacias o boticas, puede sentir este incremento de 20%, aunque, según refiere Sandro Stapleton, el traslado no podría ser de golpe.

Ante este escenario ¿por qué opta el consumidor? Fuentes del sector indicaron a Gestión que lo primero es que con el fin de buscar un precio menor, el cliente vaya por medicamentos genéricos, aunque en esta coyuntura, no están exentos de un alza en el precio.

“Por lo que va a optar es por una de las salidas que tiene el peruano, ir a la medicina herbaria o alternativa, y en el peor de los casos el no gastar en medicamentos, poniendo en riesgo su salud”, señala una fuente. Ya hace unos años, tras el precio alto de alimentos especializados para infantes, los consumidores optaron por reemplazarlos por productos caseros.