Debido a que las adquisiciones de Alicorp (como las nuevas operaciones que han permitido ampliar su red de producción; incrementar su posicionamiento en el negocio de oleaginosas y molienda en Bolivia y sumar nuevas marcas en Perú como Intradevco) se realizaron mayoritariamente a través de nuevo endeudamiento, se observa un aumento importante en el nivel de deuda de la compañía .

Lo que propició que el nivel de endeudamiento financiero (deuda financiera/EBITDA) aumente a 4.02 veces; en tanto el endeudamiento financiero neto (deuda financiera-caja/EBITDA) se posiciones en 3.02 veces.

Así, según lo reportado por la compañía se esperaría que estos niveles se empiecen a revertir en los siguientes trimestres, en la medida que las sinergias que se vienen logrando permitan conocer un EBITDA incremental y considerando –además– la cancelación de deuda en el mes de octubre.

Ante este panorama, en opinión del Comité de Clasificación de Moody´s es vital que en los siguientes trimestres se consoliden las sinergias estimadas para las empresas adquiridas a fin de estabilizar sus principales métricas de endeudamiento.

No es sostenible –alerta Moody´s– que Alicorp continúe realizando nuevas operaciones de crecimiento inorgánico en el corto plazo sin antes haber logrado reducir su apalancamiento .

De no hacerlo y no venir acompañadas con incrementos de capital, las clasificaciones de Moody´s (AAA.pe y ML 1+.pe al primer programa de bonos corporativos e instrumentos de corto plazo; AAA.pe emitido al tercer programa de bonos corporativos y la categoría 1ª Clase.pe tanto a las acciones comunes como a las acciones de inversión) podrían ser modificadas.

Como se recuerda, el último 24 de setiembre la subsidiaria Cernical Group transfirió en rueda de la Bolsa de Valores de Lima, 505,844 acciones representativas del capital social de Credicorp Ltd por un valor de US$ 102.34 millones, lo cual le permitió prepagar en octubre la deuda pendiente (US$ 107 millones) del préstamo sindicado ‘Club Deal’ que se obtuvo el 2019 para la adquisición de la Sociedad Aceitera del Oriente (SAO) e Industrias de Aceite (FINO).

Además, la vigencia de la ley de Alimentación Saludable –desde el 17 de junio– ha tenido un impacto en las categorías de salsas, cereales, galletas, margarinas y panetón, según lo comunicado por la gerencia de Alicorp.

-Algunos resultados-

Al 30 de setiembre, los activos de Alicorp se incrementaron en 24.74% interanual como resultado de las operaciones de crecimiento inorgánico que ha experimentado producto de la adquisición de Intradevco en el primer trimestre de 2019.

Respecto a la liquidez, Alicorp mantiene un nivel adecuado para hacer frente a sus obligaciones corrientes, lo cual se ha visto reflejado en un capital de trabajo consistentemente superavitario.

En tanto, las obligaciones financieras de Alicorp totalizaron S/ 4,636.48 millones al 30 de setiembre (+42.65% respecto a setiembre de 2018) lo cual refleja el efecto del mayor nivel de deuda adquirido para financiar Intradevco y por el efecto NIIF 16.

En enero de 2019 recibió un préstamo puente de US$ 500.0 millones con el objetivo de financiar dicha adquisición. En abril de 2019, esta operación fue reestructurada a través de una emisión de bonos senior internacionales (RegS y 144A) por el importe de S/ 1,640 millones.

Por otro lado, a fin de adquirir nuevas operaciones en Bolivia, recibió un endeudamiento bancario (club deal) por US$ 400 millones en el 2018, deuda que fue cancelada en su totalidad en el mes de octubre con los fondos provenientes de la venta de las acciones de Credicorp.

Igualmente, al tercer trimestre de 2019, las ventas consolidadas aumentaron en 20.51% en relación al mismo trimestre del periodo previo. Este resultado incorpora, el efecto de la incorporación de Intradevco en las ventas de consumo masivo Perú y consumo masivo internacional; y de FINO y SAO en las ventas de consumo masivo internacional y en molienda.

Por otro lado, los costos de venta aumentaron en mayor proporción que los ingresos (+21.66% interanual); situación que tuvo impacto en el margen bruto del negocio. Esto último, está asociado a: (i) incremento de las ventas en aproxidamente 20%, (ii) por el menor margen del negocio de Molienda, y (iii) variación en el costo de materia prima.