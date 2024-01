En el caso del bar Copper se va desarrollar sobre un área de 180 metros cuadrados (m2), en cual los pasajeros podrán esperar el llamado para su abordaje, mientras disfrutan de las propuestas de macerados peruanos, desde pisco hasta vodka que contendrá el nuevo espacio.

La Bonbonniere, en cambio, se va edificar sobre un área de 530 m2, que va incluir una terraza amplía, con vista a las aeronaves y vegetación. “Construir y desarrollar ambos conceptos es una apuesta bastante importante. La experiencia que tenemos, trabajando con LAP desde hace 10 años, brindó la confianza para aportar el apalancamiento necesario para esta inversión”, apuntó a Gestión.

En efecto, Retail Services ya está presente en el terminal actual con el bar Bleriot, a lo que se añade: un local de La Bonbonniere; To Go Coffee & Deli; Haytu y 365 Deli. Así como la tienda de ropa de viajes y accesorios, Livingstone. El ejecutivo señaló que los espacios gastronómicos adjudicados le serán entregados hacia el primer trimestre de 2024.

“Hay un trabajo previo de diseño, para entrar a obras. Pronosticamos que entre noviembre y diciembre de 2024 estarán listos para operar. A nivel de personal, los mismos empleados que ya están en nuestros emprendimientos van a pasar al nuevo terminal. A la par se va a emplear a más gente, tomando en cuenta que son espacios más amplios,” señaló.

Inversiones pactadas

Para la implementación del bar como del restaurante, la firma local invertirá US$ 2.5 millones, pero esta inversión se elevaría con otro proyecto fuera del rubro gastronómico. Es que adicionalmente a estas propuestas se tiene previsto desarrollar una tienda Livingstone en el nuevo terminal de pasajeros de la ciudad aeropuerto, sobre un área de 200 m2, que estará ubicado en salidas nacionales.

“Esta tienda será abastecido para satisfacer las necesidades de los turistas aventureros, aquellos que deciden hacer tracking a Machupichu. Esta demandará una inversión adicional de US$ 500,000″, acotó Serra.

En esa línea, subrayó que -por el momento- estas serán las apuestas de Retail Service en el nuevo terminal del Jorge Chávez, que apunta a culminar su construcción en diciembre 2024. “No tenemos pensado expandirnos en otros aeropuertos del Perú. En estos momentos, la prioridad es LAP”, argumentó.

LEA TAMBIÉN Licitación de locales comerciales en ampliación del Jorge Chávez termina a inicios del 2024

Las propuestas fuera del aeropuerto

Fuera del aeropuerto capitalino, para 2024, Retail Services tiene previsto expandir sus propuestas gastronómicas: Pucusana y Kion que tendrán una inversión aproximada de US$ 1 millón.

“Estamos trabajando con Parque Arauco (en Larcomar) el concepto de food court a través de Pucusana. La idea es crecer con este concepto ya sea en Lima o afuera vía franquicia. Mientras que Kion es un chifa que actualmente tiene un local en Miraflores. Para este año se tiene previsto un segundo local ya sea en este distrito o en San Isidro”, puntualizó.

La oferta comercial de Retail Services en el aeropuerto y centros comerciales en Lima habría cerrado con una facturación de US$ 15 millones en 2023, lo que equivale a crecimiento de 24% en relación al 2022. Entre las marcas de Retail Services destacan Pucusana, Eskina Power, Vive Verde, 365 Deli, To Go Coffee & Deli, Isola Bar y Bleriot. Adicionalmente, opera franquicias como Osso, Kion y La Bonbonniere.

SOBRE EL AUTOR Karen Guardia Quispe Licenciada en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con 20 años de experiencia profesional. Laboró en medios de comunicación como TV Perú y Perú21. También ejerció en gremios como la SNMPE y SNI. Desde el 2016, es parte del diario Gestión.