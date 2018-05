La embotelladora mexicana AC Bebidas (subsidiaria de Arca Continental) decidió posponer la negociación para la compra de las acciones de Peru Beverage Limitada en Lindley.

La negociación era por el 38.52% de Corporación Lindley SA, y fue pospuesta por el aumento del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) que decidió el MEF.

Semanas atrás Arca, con negocios también en Argentina, Ecuador y Estados Unidos, había dicho que Peru Beverage Limitada, una subsidiaria de The Coca-Cola Co, posee el 38.52% del capital social de Lindley en acciones comunes con derecho a voto no listadas.

La Corporación Lindley informó de la decisión de la compañía mexicana mediante Hecho de Importancia.