Según la reciente Resolución Ministerial Nº 074-2023-EF/15, los créditos reprogramados de Reactiva Perú no podrán exceder los 108 meses (9 años) entre plazos y periodo de gracia.

Bajo esta medida, se está contemplan 12 meses adicionales de periodo de gracia al que pueden optar las empresas, explicó Walter Rojas, gerente de Negocios de Caja Cusco.

Asimismo, indicó que el esquema anterior de reprogramación consideraba que no se podría exceder de un máximo de 96 meses (entre periodo de gracia y pago al capital), es decir 8 años, si se trataban de empresas de turismo, o 84 meses en otro caso. Es decir se puede llegar a los 108 meses si se trata de una empresa de turismo.

“En el 2020 se dispuso 12 meses de periodo de gracia, en el 2021 otros 12 meses, en el 2022, 24 meses (o 36 meses si era empresa de turismo), y en el 2023 se disponen 12 meses más de gracia. Si antes no se reprogramó entonces no se pueden exigir todos esos plazos, sino solo el que corresponde al presente año. En otras palabras, los que fueron reprogramando año a año podrían llegar a 60 meses de periodo de gracia“, anotó.

¿Es conveniente?

Para Rojas se trata de una medida positiva, que conviene más para las empresas grandes y medianas (con mayores plazos de pago o que mantienen reprogramaciones) que aún no se ven recuperadas tras la pandemia. Según analistas, estas son menos “flexibles” (de cara a cambiar de giro de negocio) para afrontar periodos de crisis.

Por el lado de las pequeñas y microempresas, señaló que, al haber sido créditos a más corto plazo, estos ya fueron por lo general pagados, por lo que no hay gran impacto para este segmento.

Destacó que, el entorno de convulsión social, ha representado una barrera más a empresas, por ejemplo de turismo, que ya venían deterioradas.

LEA TAMBIÉN: Atraso en el pago de las medianas empresas empuja al alza morosidad en el sistema financiero

“Los créditos de mediana empresa son los están teniendo más problemas, no se han reactivado y no han recuperado sus flujos prepandemia. Para no asfixiarlos, el gobierno dan este periodo de gracia para que solo paguen intereses. Se quiere dejar más capital de trabajo a las empresas para que quizá el 2023 se empiece a amortizar la deuda”, anotó.

LEA TAMBIÉN: Cadena de pagos se empieza a cortar en el sur del país por protestas

Yang Chang, docente del programa de especialización en finanzas de la Universidad de Piura, señaló que la medida fue necesaria.

Explicó que las actividades que más beneficios podrían captar de la medida son las vinculadas a servicios, que fueron golpeadas por la pandemia y ahora por la conflictividad social.

“La pandemia ha sido un evento complicado que no todas las empresas han podido enfrentar de la mejor manera. Muchas también han tenido un segundo golpe por el clima social. Servicios como turismo son bastante el foco de esta medida. Mientras no se estabilice el escenario, desde lo social y político, es posible que siguen dando estas ayudas”, apuntó.

Datos