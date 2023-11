Sin embargo, es el resultado más bajo del año. En el primer trimestre, las utilidades de estas empresas totalizaron US$ 4,505 millones, mientras que en el segundo trimestre el monto fue de US$ 3,890 millones.

Aún así, los resultados que se obtuvieron a lo largo del 2023 son superiores a la media histórica de este indicador, excluyendo los tres años de pandemia.

Para Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, el resultado está distorsionado por los efectos de la inflación. “En términos reales, es un nivel similar al del año pasado. En el cuarto trimestre se va a seguir corrigiendo a la baja en la medida que se modera la inflación tanto aquí como en Estados Unidos”, señala.

Minería

De acuerdo con el BCRP, la recuperación con respecto al 2022 está concentrada en el sector minero, “en un contexto de incremento del precio internacional del cobre, reducción de los principales costos de producción (combustibles) y mayor holgura en la cadena de producción internacional”.

Además, las utilidades de empresas mineras con participación extranjera se vieron impulsadas por las operaciones de un proyecto que entró en operación en 2022 (Quellaveco), así como por ventas de inventarios.

En el tercer trimestre, sumaron US$ 1,194 millones, US$ 303 millones más que el mismo periodo del 2022, pero US$ 213 millones menos que en el trimestre anterior.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), entre julio y septiembre, creció la extracción de minerales y servicios conexos, por los mayores niveles de producción de molibdeno, estaño, hierro, plomo, cobre, zinc y oro. No obstante, decreció la producción de plata.

La minería metálica creció 8.9% en dicho periodo y acumula un crecimiento de 10.9% entre enero y setiembre. Puntualmente, la producción nacional de cobre viene creciendo 16.1% en los primeros nueve meses del año, impulsada por el inicio de operaciones de Quellaveco, mina que acaba de desplazar a Las Bambas como la cuarta productora de cobre en el Perú.

Este resultado está en línea con el desempeño de las mineras que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) en el tercer trimestre, puesto que lograron beneficios por encima de lo estimado por el mercado.

“En la medida que el precio del cobre y del petróleo se sigan reduciendo, habrá cierta corrección. Pero el efecto Quellaveco no lo va a llevar a su nivel prepandemia. Además, el precio del cobre ha quedado bastante por encima de la media histórica. Hacia el siguiente año veríamos una estabilización ”, explica Isaac Foinquinos, economista senior de Macroconsult.

Otros sectores

En el tercer trimestre, solo las empresas de mineras y energéticas presentaron mayores utilidades con respecto al mismo periodo del 2022. Las empresas de hidrocarburos presentaron resultados por US$153 millones menos que en el tercer trimestre del 2022 y US$ 25 millones menos que el segundo trimestre del 2023.

De acuerdo con el BCRP, fueron afectadas por menores cotizaciones internacionales en el precio de los combustibles. “Específicamente, el precio internacional del petróleo disminuyó en promedio de US$ 93 a US$ 82 por barril entre el tercer trimestre de 2023 y el mismo periodo del año anterior; mientras que el precio del gas cayó en promedio de US$ 530 a US$ 138 por metro cúbico, en el mismo período”, señala el informe del ente monetario.

Las utilidades del sector servicios alcanzaron los US$ 998 millones, US$ 43 millones menos frente al mismo periodo del 2022 . Sin embargo, el ajuste más fuerte es desde el trimestre inmediato anterior, periodo en el que las utilidades de dicho sector sumaron US$ 1,426 millones.

¿Reinversión?

Es poco probable que el incremento en las utilidades de las empresas con participación extranjera se traduzca en mayores niveles de inversión privada. Como se sabe, este indicador viene cayendo por cinco trimestres consecutivos en el contexto de la recesión económica, incertidumbre política y baja confianza empresarial.

De hecho, se espera que este año las empresas listadas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) repartan la cifra histórica de S/34,700 millones en dividendos a sus accionistas.

“La reinversión, por el mismo hecho de que hay menos utilidades, también va a caer. Las empresas piden reinvertir menos, sobre todo en sectores relacionados a la demanda interna”, añade Foinquinos.

