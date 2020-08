Arequipa es una de las regiones en el Perú más golpeadas por el brote del coronavirus (COVID-19). Según datos del Ministerio de Salud, existen 4,153 casos y 1,083 personas que han perdido la vida a causa de esta pandemia. Esta situación ha generado que el Gobierno central aún decrete inmovilización total en todo el departamento, así como retrasar la implementación de la fase 3 de la reactivación económica.

“Las empresas ya estaban preparadas para el inicio de la fase 3 en junio tras recibir la aprobación de los protocolos de salud, pero no se ha podido reactivar debido a la cuarentena focalizada”, indicó la presidenta de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA), Jéssica Rodríguez a Gestión.pe.

Las muertes diarias, supuestamente vinculadas al COVID-19, han presentado un descenso en el Perú, así como en varias de las regiones más afectadas, de acuerdo con el Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). Según el reporte, Arequipa tuvo un “brote masivo” en julio al superar las 100 defunciones diarias. Sin embargo, a la tercera semana de agosto esta cifra se redujo a la mitad.

El contexto actual brinda la posibilidad de continuar con la reactivación económica en la región, tal como proyecta Rodríguez. “A inicios de setiembre estaremos entrando en una meseta de casos por COVID-19. La idea será que podamos reactivar las próximas semanas”, sostuvo.

Añadió que los primeros sectores en reactivarse dentro de la región serán comercio, automotriz y retail. Sin embargo, cree que se pudieron tomar otro tipo de decisiones. “Le dijimos al Gobierno que reactivar por fases no era lo más adecuado sino por cadenas productivas. Si todos los proceso no eran aprobados, no podría restablecer sus operaciones”, dijo.

Situación actual

La líder gremial puntualizó que las 133,000 empresas que operan en la región han sufrido un golpe económico a causa de las crisis sanitaria, siendo las del sector turismo y construcción las más afectadas.

“El turismo ha sido el más afectado porque somos una ciudad que recibe buena cantidad de visitantes”, sostuvo. Afirmó que según la Asociación de Agencias de Viaje y Turismo (AVIT) este sector ha registrado pérdidas cercanas a los S/120 millones a la fecha y que la recuperación se daría entre abril y mayo del 2021, durante la temporada alta.

El sector construcción también se encuentra afectado por la crisis económica, debido a la falta de inversión pública en la región. La líder gremial manifestó que el empresariado ligado a este segmento no prevé invertir ni realizar actividades.

Medidas para reactivar

La relación entre los representantes empresariales y el Gobierno Regional ha sido difícil y no se ha llegado a un consenso para trabajar juntos. “Hemos tenido iniciativas para dialogar con el Gobierno Regional, pero no hemos tenido resultados positivos. Hay una difícil situación”, sostuvo Rodríguez.

Asimismo, considera que se debe trabajar en inversión pública y para eso es necesaria la participación de la autoridad regional. “Para tener una real reactivación económica y generar puestos de trabajo se deberían iniciar actividades como el proyecto Majes Siguas II, que en su primera fase de construcción podrá generar 6,000 puestos de trabajo y si logra completarse serán 90,000 en los próximos seis años”, estimó.

“Tenemos varios proyectos de construcción que están paralizados como la carretera Arequipa-La Joya, a cargo del Gobierno Regional que reactivaría la mano de obra. Queremos que se permita realizar estos proyectos de gran envergadura e importancia para la región”, resaltó.

La empresaria indicó que son indispensables los espacios de comunicación con el Gobierno Regional a fin de trabajar juntos por el bien de la región. En cuanto a su tarea gremial, anunció que participará en el evento “ENLACE 2020 – Perú PorVenir “, en el que diferentes Cámaras de comercio regionales del Perú buscan incidir en las políticas públicas socioeconómicas por la pandemia.