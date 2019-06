Elmer Cuba: "Las cifras son para llorar. Este es un año desperdiciado"

El economista Elmer Cuba consideró que si no fuera por el desarrollo de mina Justa y Quellaveco, la inversión total en abril hubiera sido negativa. "La (inversión) no minera mucha muestra lentitud y muchos trimestres en negativo, y justamente la inversión privada no minera depende de la expectativa y de lo que va hacer el Gobierno", comentó.

En ese sentido, dijo que los inversionistas temen al 2021 ante una mayor incertidumbre. "Por eso hay que cuidar las declaraciones, por ejemplo las del ministro de Justicia (que estaba a favor del retorno del Estado empresario). Sus declaraciones asustaron", anotó.

Cuba dijo que en Perú hay inversión privada, el gran problema que ocurre es que no crece y por el contrario, se encuentra estancada. "El año pasado hubo US$ 40,000 millones de inversión ahora hay también US$ 40,000 millones; no es que sea cero", manifestó.

¿Hay avances en el destrabe? Al respecto dijo que este año "las cifras son para llorar". " Con la inversión pública cayendo este año y la inversión privada también en retroceso: estamos desperdiciando el tiempo. Es un año desperdiciado ".

En ese sentido, dijo que es difícil destrabar las inversiones paralizadas debido a que se ha debilitado al Estado peruano. "Con salarios bajos, lo que ha provocado que el joven ya no quiera ingresar al Estado. Ningún Gobierno ha hecho un cambio al respecto ante el miedo político", precisó.

Cuba también consideró que existe miedo a tomar decisiones para destrabar grandes proyectos como Tía María y Majes Siguas, por citar algunos ejemplos. "Para que quiero tomar el poder, para tomar decisiones no para morirse de miedo", subrayó.