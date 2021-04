Tras los resultados preliminares de la ONPE que colocan a Pedro Castillo de Perú Libre como uno de los candidatos que disputarán la segunda vuelta electoral, el candidato al congreso por esta agrupación Julián Palacin -en diálogo con RPP Noticias- dijo que su partido es de “izquierda popular” y que deslindan con la “ideología comunista”.

“Nuestro partido se encuentra en el espectro de izquierda, somos izquierda popular, nosotros deslindamos con la ideología comunista y nos parecemos más a un partido socialista obrero, igual que en España, el PSOE, igual que el partido de López Obrador en México, somos un partido socialista que respeta la democracia”, comentó.

Anotó que su partido “respetará la democracia”. “Vamos por orden, primero -tenemos- la próxima elección que es municipal y ahí vamos a tener la posibilidad de consultarle al pueblo si desea una nueva Constitución, si el pueblo lo desea, vamos a redactar una nueva Constitución en un año”.

Dijo que -tras los resultados- ya han recibido el llamado “de diversos partidos políticos” para “tener reuniones para tender puentes”.

“Son los partidos que tienen la misma línea ideológica que Perú Libre. Básicamente los partidos de izquierda”, mencionó.

Acotó que en el Perú “no ha surgido un gobierno de izquierda, por lo que no le pueden echar la culpa a los partidos de izquierda... no podemos decir que Velasco era de un partido de izquierda”.

“No se trata de retroceder a la Constitución de 1979 porque eso no es correcto sino con una Constitución con un texto mejor redactado, para que la inversión privada pueda crecer y que la intervención del Estado no se pueda minimizar como se viene haciendo con el actual modelo económico. Lamentablemente si se quiere reflotar la economía de los hogares tenemos que pensar -por ejemplo- en tarifas planas para los servicios básicos, en tarifas planas escalonadas en luz, agua y electricidad”, dijo.

“Podremos tener diferencias pero en el camino se van a resolver”, añadió sobre conversar con otras fuerzas políticas.

Acotó que uno de los partidos con los que se tendría puentes es Juntos por el Perú. “Vamos a tender puentes con los partidos políticos que tengan la misma ideología de Perú Libre con respecto a la nueva Constitución Política del Perú”.

-Línea bandera-

De otro lado, el representante de este partido político dijo que contar con una línea aérea bandera es un ”tema estratégico como un plan de desarrollo como nación con miras al año 2050″.

“Tenemos que entender que no solo se trata de una línea aérea bandera que vuele por el territorio nacional y deje los impuestos que generan la venta millonaria de pasajes aéreos (para) que se quedan en el país, actualmente quien tiene el monopolio es la empresa Latam y toda la venta se va para el gobierno chileno, eso lo tenemos que cambiar”, añadió.

Dijo que se debe mirar al Perú para “convertirlo en un hub de América Latina” en donde pueda tener sus “principales bases, al interior del país las empresas de bajo costo como Easy Jet y Ryanair para que vuelen por el continente y conecten los mercados regionales directamente con los mercados internacionales, de esta forma los agroexportadores van a poner sus productos al mercados internacionales sin pasar por Lima”.