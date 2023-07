Sin embargo, una revisión a Transparencia Económica del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pone las alarmas sobre la capacidad de, por ejemplo, los gobiernos regionales (GORE) para enfrentarse a El Niño.

Este nivel de gobierno dispone este año de S/ 346.5 millones para proyectos de reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres, como El Niño. Entre los 10 gobiernos regionales con mayores recursos, ocho tienen una ejecución inferior al 25% a la fecha, a casi siete meses de iniciado el año. Además, de ese grupo, hay dos regiones que no han gastado un sol de sus recursos por este concepto.

Si se revisa la ejecución de los GORE con recursos provenientes del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales (Fondes) el panorama no mejora. ¿De qué regiones se trata? ¿Ya es tarde para prepararse ante el Niño Global? Gestión lo responde.

Esperar la emergencia para actuar

A la fecha, Huánuco y Pasco son las únicas regiones que lideran la tabla de ejecución.

Huánuco ha ejecutado S/13.3 millones, lo que representa un avance del 58.2% de su presupuesto institucional modificado (PIM) (S/ 22.9 millones). Con ese porcentaje es también es el único departamento que ya gastó la mitad de sus recursos con este objetivo.

Por su parte, Pasco registra 29.6% de avance con S/3.3 millones destinados a labores preventivas de un total de S/ 11.2 millones. El resto de las regiones con mayor PIM para evitar desastres no llega ni al 20% entre las que se encuentran las tres primeras: Ica, Cusco y Tumbes. Sin embargo, ello no es lo más alarmante.

Los registros del MEF también revelan que los GORE de Huancavelica y Lambayeque tienen un avance del 0% en la categoría presupuestal 0068, es decir, para “reducción de vulnerabilidad y atención de emergencias por desastres” a nivel de proyectos.

¿Significa esto que en ambas regiones no hay peligro de El Niño? Para Milton Von Hesse, exministro de Agricultura y de Vivienda, se trata de todo lo contrario. “Existe una percepción de las autoridades locales y regionales de que es un problema que no les va a tocar, que tienen otras prioridades. A veces se focalizan en gran infraestructura. No le ponen mucho cuidado a prevención porque no son cosas que generen réditos”, le dice a Gestión.

A pesar de ello, Von Hesse considera que aún se pueden hacer proyectos preventivos. “Si yo quiero hacer una protección de cuencas integrales es muy tarde, pero si quiero trabajar en zonas vulnerables con experimentos de descolmatación se pueden hacer. También se pueden armar albergues, comprar maquinaría y ubicarlas estratégicamente cerca de zonas riesgosas”, señala.

No mejora con el Fondes

El Fondes existe desde el 2016 para la priorización de los proyectos de inversión para mitigar, responder, rehabilitar y reconstruir ante la aparición de fenómenos naturales, como es el caso de El Niño global.

Una comisión multisectorial, presidida por el MEF, es la encargada de autorizar la transferencia de sus fondos. La Autoridad Nacional Para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) también destina recursos a través del Fondes.

Para este año, la ARCC entregó un total de S/ 647.4 millones a 13 GORE. En el “top 10″ existen casos destacables como Tumbes, la segunda región con mayor presupuesto del fondo, que registra un avance del 57.5%. Sin embargo, como en el caso de la categoría presupuestal 0068, Lambayeque y Huancavelica destacan por su poca capacidad de gasto con avances de 1% y 0.8%, respectivamente.

Además, las tres últimas con menos recursos asignados(Junín, Cajamarca y Arequipa) no han ejecutado ni un sol del dinero que recibieron hasta ahora.

Para este tipo de casos, sostiene Von Hesse, hace falta que la administración de Dina Boluarte presione a los gobiernos subnacionales. “Se extraña al Gobierno Nacional en regiones. Los ministros deberían ser los primeros en advertir estas situaciones para que las autoridades subnacionales, aunque sea por presión mediática, hagan lo que deben hacer”, considera.

“No puede ser que luego vengan inundaciones y desde regiones pidan bombas de agua a Lima cuando tienen los recursos para comprarlas, al igual que maquinaría pesada”, agrega el exministro.