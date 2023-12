La minería, que sostiene el producto bruto interno (PBI) -como lo mencionó recientemente el ministro de Economía y Finanzas, Alex Contreras- empieza a perder ritmo. Con los datos adelantados del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la producción de este sector creció 3.14% en octubre, lo que refleja su menor nivel en ocho meses.

En el caso del sector hidrocarburos, creció 2.81% en octubre último. Este es el tercer mes que se expande -aunque a una menor tasa-, tras cuatro consecutivos de caída. El resultado del décimo mes del año para el sector se explicó por mayor el volumen de explotación de petróleo crudo (9.8%) y líquidos de gas natural (4.3%).

Con ello, el sector minería e hidrocarburos mostró un desempeño positivo de 3.10% en octubre del 2023, en relación al mismo mes del año pasado. Pero, el crecimiento de producción de dicho rubro se desaceleró y fue su menor tasa en ocho meses.

INEI

LEA TAMBIÉN: La mitad de mypes recortaría gastos en 2024 si campaña navideña no cubre expectativas.

Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, sostuvo que hay una “alerta” por el bajo dinamismo que tuvo la minería; así como por el desempeño de la producción de electricidad, que solo habría crecido 0.3% en noviembre (dato preliminar), su menor tasa en lo que va de este año.

El economista mencionó que por el ritmo de crecimiento de la producción de cobre, se podría dar un mejor escenario para la minería en los siguientes meses, pero no se descarta que se cierre “la puerta” de mejora como consecuencia de posibles conflictos sociales, debido al ruido político.

Esta no es una situación lejana, pues Gestión (30.11.2023) informó que crece el riesgo de un nuevo ciclo de conflictividad social contra la minería.

“La recuperación de la producción pesquera y, probablemente, de la agrícola -que se han notado menores precios- podría ayudar en algo”, refirió.

La pesca tuvo una recuperación con un crecimiento de más del 50% en octubre. Odar mencionó que pese a que no significa un impacto fuerte en el PBI total, ayudará a la manufactura primaria.

Desde el lado no primario, por el contrario, el economista señaló que los sectores que son de demanda todavía se mantienen débil, en particular, la construcción, debido al consumo interno de cemento, que disminuyó en 8.68% en octubre.

En la misma línea de la construcción, Odar resaltó que el crecimiento de la inversión pública no es suficiente. “Lo curioso es que el Gobierno siempre insiste por la inversión pública, pero (se contrajo en últimos meses)”, apuntó.

Bajo ese contexto, el director de Phase Consultores indicó que se cerraría el cuarto trimestre con un crecimiento muy marginal y su escenario base del PBI para el 2023 pasa de -0.3% a -0.6%. “Ese -0.6% es nuestra (nueva) base y ¿podría ser menor a eso? Sí. Esto es porque la economía se está enfriando de manera moderada”, aseveró.

Agregó que, por un lado, se registra un consumo que en el tercer trimestre retrocedió 0.1% y, por otro lado, en términos per cápita la economía está cayendo en todos sus indicadores. “Más allá de que el Gobierno pueda decir la recesión es mínima y hemos absorbido buen los choques de oferta, todavía no es suficiente para decir qué bien se ha hecho”, puntualizó.

Inversión y consumo

De acuerdo con la consultora Thorne & Associates, para octubre esperan un retroceso de la producción nacional de 0.9% y, con ello, el cuarto trimestre tendría un crecimiento de solo 0.6%. En esa línea, revisaron su proyección del año con un retroceso de 0.7%, cuando hace un mes estaba con la caída de 0.5%.

“El ruido político está afectando ciertamente a la inversión, y eso se ve en los indicadores del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), sobre todo, en las expectativas de las empresas. Es bastante generalizado el entorno negativo. Los empresarios no dicen que no invertirán, pero están esperando”, remarcó Alfredo Thorne, exministro de Economía y Finanzas y principal de la consultora.

No obstante, Thorne consideró que el factor más importante es el consumo, que prácticamente está en 0%, después que en el 2022 crecía a 3.8%. “Estamos hablando de casi el 60% del PBI”, apuntó.

“Hay factores que le gusta decir al ministro de Economía (Alex Contreras), como el tema de El Niño y las protestas, pero es difícil sostener que esos shocks temporales hayan tenido un efecto de tan largo plazo. Ya llevamos tres trimestres seguidos en negativo y ni siquiera la obra pública repunta”, acotó.

El 2024

Thorne prevé que el fenómeno de El Niño golpeará a la economía, pese a ello, en términos anuales, el PBI del primer trimestre del 2024 sería positivo. Pero, argumentó que lo único que permitirá que la economía se empiece a recuperar será el tema estadístico , debido a que se comparará un año “poco fuerte” (2024) con respecto a uno bien débil como el 2023.

“Hay un tema fuerte (que podría ayudar) que es el puerto de Chancay y todos los puertos que se van a reactivar a finales del 2024. Honestamente, eso es “un regalo de Dios” para la economía y los peruanos”, expresó.

Medidas por tomar

Para Thorne, si bien el plan Unidos del Poder Ejecutivo tiene cosas interesantes porque -por ejemplo- por primera vez recurre al sector privado. Pero, consideró, un punto que quizás no calibró el Gobierno peruano es la temporalidad del impacto, debido a que son medidas de mediano y largo plazo . “Todos los programas mineros llegan a US$ 5,000 millones, pero eso al 2025 no te va a mover la aguja”, afirmó.

Detalló que como medidas a corto plazo se debe poner la minería en “emergencia”, para destrabar proyectos. “Hay un atraco en las aprobaciones en el Estado que no les permite avanzar. Según el Gobierno, tenemos proyectos por US$ 46,000 millones y eso sería la forma más rápida de cambiar las expectativas empresariales. Que haya un cambio de política-económica evidente”, remarcó.

Añadió que otro tema es la obra pública, en el que el Poder Ejecutivo estaría siendo muy complaciente y perdiendo “punche”, porque lo ejecutarán las regiones y gobiernos locales. “El ministro (de Economía y Finanzas) debería escoger algunas obras emblemáticas y sacarlas”, sugirió.

Otro eje que es controversial y que ni siquiera se ha manifestado es el lado laboral , replicó el exministro Thorne. “Nadie dice que se le debe quitar beneficio a los trabajadores, sino hacer el mercado laboral mucho más eficiente, flexible y generar mucho empleo formal”, dijo.

SOBRE EL AUTOR Javier Artica Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. En el 2009 ingresó a formar parte del equipo de Perú21 y el 2021 se desempeñó como periodista del área Núcleo de Economía del Grupo El Comercio. Actualmente como redactor en Gestión.