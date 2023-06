La campaña del día del Padre elevó las importaciones peruanas de polos camiseros, camisas, corbatas y relojes- productos que más se regalan en esta fecha- que registraron un crecimiento significativo entre enero y mayo del 2023.

Las adquisiciones del exterior de polos camiseros de punto de algodón o de fibras acrílicas registraron 219.231 unidades (+9,6%) valorizados en US$ 997.230 (+38,9%), según datos del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam).

China destacó como el principal país proveedor con 164.681 prendas (-2.6%) por US$ 630.978 (+14.2%); seguido de Bangladesh con 35.009 prendas (+187.2%) por US$ 186.897 (+241.6%); y Vietnam con 5.583 prendas (+56.2%) por US$ 48.771 (+41.1%).

Asimismo, se importaron 1.351 camisas casuales de punto de algodón o fibras acrílicas por el valor de US$ 23.942, representando incrementos de 8.9% y 18.4%, respectivamente. En cuanto a las corbatas, se importaron 601.871 unidades por US$ 633.527, montos que evidenciaron incrementos de 61% en cantidad y 51% en valor.

En cuanto a las importaciones de zapatillas, la cantidad importada disminuyó 16% al totalizar 916.658 pares, pero el valor aumentó 5% (US$ 24 millones). Indonesia se ubica como el principal país proveedor con 411.127 pares (-16%) por US$ 12 millones (+10%); seguido de Vietnam, 275.965 pares (+5%) por US$ 8 millones (+18%); y China, 101.978 pares (+36%) por US$ 3 millones (+15%).

Aumenta demanda de relojes

Otro accesorio y regalos para papá son los relojes de pulsera para mano, de los cuales se importaron 1′114.570 unidades (+73.9%) por US$ 6 millones (+17.7%). Siendo China el principal proveedor con 1′096.565 relojes (+75.1%) por US$ 2 millones (66.6%); seguido de Tailandia, 11.900 relojes (+33%) por US$ 534.412 (+34.1%); y Suiza, 668 relojes (+22.3%) por US$ 3 millones (-1%).

Un sustituto más moderno de los clásicos relojes de pulsera son los smartwatch o relojes inteligentes, de los cuales se importaron 555.614 unidades (+126.5%) por US$ 8 millones (-33.4%). China, nuevamente, fue el principal proveedor de este producto con 543.205 smartwatch (+134.7%) por US$ 6 millones (-31.5%); seguido de Vietnam con 12.222 smartwatch (-8.4%) por US$ 2 millones (-38.8%).

“Estos productos nunca pasan de moda y hoy cuentan con una mejor tecnología. Es por ello que las gamas de smartwatch van ganando más terreno en las preferencias de los consumidores, dado que tienen muchas más funciones como recibir y ver mensajes sin tener que sacar el equipo celular, lo que permite estar atento a las comunicaciones con mayor seguridad, así como otro tipo de aplicaciones, como el monitoreo de indicadores de salud, actividad física diaria, etc. Todo lo dicho lo hace un buen regalo para esta época”, anotó Carlos Posada, director ejecutivo del Idexcam.

