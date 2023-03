En diálogo con gestion.pe, la subdirectora de Promoción Comercial de PromPerú , Sayuri Sakihama, reveló que hay en marcha varias negociaciones de casas cinematográficas de Estados Unidos -¿Hola Hollywood?- y de otros países, aunque aún se mantienen en reserva hasta que las negociaciones, sobre todo permisos ante las Municipalidades, se concrete.

Aún así, afirmó que “potencialmente se van a llegar a concretar hasta cuatro proyectos cinematográficos al año”. Lo que no significa que todas se graben al mismo tiempo, “depende de factores como el clima y las facilidades para grabar”, anota.

En esa línea, indicó que junto al Ministerio de Cultura alistan una propuesta para flexibilizar los permisos de desaduanaje de algunos productos como las cámaras especiales de grabación y otros equipos de alta tecnología que necesitan las producciones. “Hacerlo nos volverá más atractivos”. Y es que, a la fecha, el país de la región que destaca como destino de locaciones fílmicas, por lejos, es Brasil.

Consultado sobre los trámites de desaduanaje en Perú, el tributarista Jorge Picón afirmó que las leyes no son especialmente claras, pues “hay un alto nivel de discrecionalidad”, es decir, se basa en muchos supuestos que, al final, es el funcionario de Aduanas quien interpreta la norma y, en muchos de los casos, termina aplicándo la tasa del régimen general aunque el producto pueda tener ciertos beneficios. “Falta claridad y eliminar los supuestos que complican al funcionario. Hay un montón de casos de empresas en litigio por casos similares”, anotó.

Pese a ello, una ventaja para las producciones internacionales es que al ser importaciones temporales están exonerados del pago de impuestos, siempre que el tiempo no sea mayor a dos años y, si se solicita, hasta tres años. Una exoneración que se compensaría con el movimiento económico que genera una producción de Hollywood en el país: se estima que la grabación de Transformers 7 haya dejado US$ 10 millones (no oficial)

No obstante, hay otros puntos que deberían revisarse, indica Sandro Ventura, socio fundador de Big Bang Films , que ha producido películas como ‘No me digas solterona’, La peor de mis bodas o Mundo Gordo. Por ejemplo -indica- a la fecha las productoras pagan una tasa del 10% por concepto del Impuesto a la Promoción Municipal (IPM) en Perú, que se aplica a todas las empresas que realicen actividades comerciales o de servicios en el territorio de un municipio, como en su momento fueron Cine Olaya o Cine Pacífico. “Pero hoy los cines están dentro de un recinto privado (centro comercial). Es absurdo”, comentó para gestion.pe

“Aunque no en todos, pero hay municipalidades que cobran por hora por filmar en algunas calles o zonas turísticas, por eso previamente las casas productoras debemos realizar un trabajo de relacionamiento para firmar convenios con los municipios a cambio del auspicio”, señala el director que -agrega- sueña con grabar en zonas fuera de Lima, “pero los costos de transporte y alojamiento son altos” y no lo permiten.

“Cualquier historia puede adaptarse a las locaciones que tiene el país fuera de Lima, pero sin presupuesto, no podemos exponernos”, dijo.

Film Commission Perú

El Perú cuenta, desde el 2006, con la Film Commission Perú, una entidad encargada de promover y facilitar las producciones cinematográficas y audiovisuales en el país, así como fomentar el desarrollo del sector audiovisual y promocionar las locaciones y atractivos turísticos del país en el mercado internacional. Su principal trabajo, según su presentación, es facilitar permisos y autorizaciones, la búsqueda de locaciones y proveedores locales, y brindar información sobre los incentivos tributarios y financieros que ofrece el Estado peruano para este sector.

“Pero todavía hay un largo camino por recorrer por eso estamos presentes en los principales eventos internacionales”, añade Sakihama. ¿Los lugares que más esán impulsando? Además, de Cusco, toda la zona Amazónica, “otro atractivo podría ser Caral dependiendo del estilo de la películas. Los bosques secos ni las playas son una opción”, remarcó.

¿Qué películas extranjeras se grabaron en Perú?