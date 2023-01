Tras su reciente viaje a Cusco, ¿Cuál es el plan de inversión en los circuitos turísticos de Machu Picchu y Choquequirao?

Choquequirao es un trabajo de impulso turístico aparte, porque es un proyecto que se ejecutará como Asociación Público-Privada (APP), y que significa una inversión de casi S/ 800 millones. Estamos en proceso de culminar, este año, la elaboración del perfil técnico, su aprobación, para luego incluirlo en la cartera de ProInversión, pero luego que las dos nuevas autoridades regionales -y Apurímac- estén de acuerdo con la obra. El gobernador de Cusco ya ha manifestado su interés de que el proyecto se lleve adelante.

¿Cómo impactará el proyecto?

Es un sueño de hace muchos años que obviamente ampliaría en 200 mil personas mas el flujo de turistas que llegaría a Cusco, además que ampliaría la estadía en la región en dos día y una noche. Cabe indicar que el proyecto del teleférico comenzaría en Apurímac y terminaría en Cusco. Sin embargo es un proyecto que demorará al menos cuatro años y lo que nos preocupa más es el aquí y ahora, de cómo reactivamos Cusco.

Presentación ante la Comisión de Comercio Exterior del Congreso. Fuente: Mincetur

¿Cuál es su plan de trabajo?

Tenemos varias intervenciones listas, estamos esperando que haya paz social para poder empezar las campañas de turismo interno que es el motor, es el que ayudará a reactivar mucho más rápido el sector. Por un lado tenemos a Promperú con sus campañas de recuperación de imagen internacional lista a lanzarse, varios paquetes de viajes a través del portal Y Tú Qué Planes, y nuestra presencia en las ferias internacionales para que el turista tenga acceso directo a operadores con mejores tarifas.

Solo en Cusco, ¿Cuál será la inversión para la recuperación del sector turismo?

Es un fondo dinámico, y esperamos seguir incorporando proyectos para la programación multianual. No obstante, estamos evaluando una transferencia de alrededor de 80 millones de soles que irán a invertirse en Machu Picchu pueblo y en la misma Llaqta.

¿Ya está resuelto la propuesta de habilitar nuevas zonas de la Llaqta para mantener o incrementar el número de visitantes?

Eso ya se había trabajado. Ahora hemos solicitado al Ministerio de Cultura para que se amplié la cantidad de personas a 4,440 visitante diarios hasta diciembre de este año, pero para eso era necesario que nosotros saquemos un proyecto de inversión pública en cámaras de vigilancia, señalización y eso está listo, ya estamos a punto de pasar el proyecto al Plan Copesco para que se ejecute.

Medidas de reactivación

Plan de inversión para el 2023- Fuente: Mincetur

El ministro de Economía ya adelantó que esta semana que viene anunciarán un nuevo paquete de medidas para el sector, mirando el mediano plazo, ¿de qué se trata?

Mientras el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no me autorice, no puedo adelantar mucha información. Obviamente todas son medidas de salvataje al sector privado, desde el mas pequeño, guías, artesanos, hasta micro y pequeñas empresas que hoy están en flujo cero.

¿Cómo ampliar el plazo para el pago de Reactiva Perú?

Esa es una de las propuestas, pero depende del MEF la decisión final.

Y la propuesta del Tax Free, ¿Cómo funcionará?

Es también una competencia directa del MEF, básicamente de la Sunat, y nosotros estamos justamente pidiendo que se publique el reglamento porque nos interesa como medida de incentivar el turismo de frontera y, a mediano plazo, el turismo emisor de largas distancias.

Entonces, ¿solo falta el reglamento?

Hay un proyecto de ley se publicó hace varios años, pero es necesario hacer un cambio, y eso es lo que está en el pedido de facultades, esperamos que el Congreso lo apruebe para que el MEF modifique el proyecto y pueda implementarse.

¿Se ha estimado cuántos se podrían beneficiar en un primer año?

En realidad es un beneficio para alentar la compra de productos en Perú, la artesanía, la alpaca, plata, cerámica, el pisco, entre otros. Que el Perú sea un destino de compras, es un potencial que no estamos explotando cuando otros paises lo tienen. Tenemos productos de alto valor que se volverán mucho mas atractivo porque todos podrán recuperar su IGV, que es un 18%, tremenda rebaja.

Lo que implica formalización de toda la cadena....

Este es un proceso, una tarea pendiente y urgente porque para cualquier tipo de beneficio deben estar formalizado. El Tax Free da la posibilidad de una venta adicional e incentivaría a la formalización.