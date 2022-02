Si bien los despachos manufactureros al exterior ascendieron a US$ 6,088 millones en el 2021, reflejando un incremento de 46.2% respecto al 2020 (US$ 4,164 millones) y de 17.6% en relación al 2019 (casi US$ 5,177 millones), 4 de sus 6 sectores no alcanzaron aún sus máximos históricos, informó la Asociación de Exportadores (Adex).

La Gerencia de Manufacturas del gremio detalló que los dos rubros que sí lograron récords históricos fueron el químico (US$ 1,954 millones) y la siderometalurgia (US$ 1,493 millones) con crecimientos de 29% y 75%, respectivamente en comparación al 2020, luego de sufrir caídas en años anteriores (químico en el 2015, 2016 y 2020 y siderometalurgia en el 2014, 2015 y 2020).

Sin embargo, los textiles, prendas de vestir, metalmecánica y “varios” aún no consiguen sus montos más altos: textil en el 2014 con US$ 620 millones 787 mil, prendas de vestir en el 2008 con US$ 1,612 millones 873 mil, metalmecánica en el 2014 con US$ 599 millones 357 mil y ‘varios’ en el 2012 con US$ 645 millones 156 mil.

“Si bien el 2021 fue un buen año, no debemos confiarnos ya que la meta es superar las cifras históricas, incluso la metalmecánica y ‘varios’ no pudieron superar lo registrado en el 2019. Además, la tasa del 2021 responde a la baja base de comparación de los primeros meses del 2020, cuando se inició la crisis sanitaria y golpeó la manufactura por la paralización de actividades”, manifestó el presidente de ADEX, Erik Fischer Llanos.

Luego de expresar la necesidad de impulsar políticas públicas que ayuden a lograr la recuperación de los sectores que aún no alcanzan sus montos históricos, destacó la resiliencia de las empresas al aprovechar las oportunidades que se presentan en el actual contexto de recuperación de la demanda internacional.

“Desde nuestra institución seguiremos trabajando de la mano con el sector público y privado a fin de impulsar el comercio exterior y el dinamismo de la economía peruana. Un claro ejemplo de ello es la conformación de la Mesa Ejecutiva de proveedores de productos y servicios para el sector minero, que beneficiará a proveedores tecnológicos, de materias primas, insumos químicos, de construcción, maquinaria, equipos especializados, transporte, textil, entre otros más”, refirió.

En detalle

Cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade detallaron que el rubro más importante fue el químico (US$ 1,954 millones) con una variación positiva de 28.6% y un 43.8% de participación. Sus partidas líderes fueron placas y láminas de polímeros de propileno, alcohol etílico sin desnaturalizar y óxido de cinc, y sus mercados más demandantes Chile, Ecuador, EE.UU., Bolivia y Colombia.

La siderometalurgia (US$ 1,493 millones) fue el más dinámico al crecer 75% y representar el 30.9% de los despachos manufactureros. Entre sus primeros destinos figuran Colombia, EE.UU., Bolivia, Ecuador y Bélgica. Sus productos más exportados fueron el alambre de cobre refinado, cinc sin alear, barras de hierro o acero sin alear, plata en bruto aleada y barras de cobre refinado.

La oferta de prendas de vestir (US$ 1,183 millones) cerró con un alza de 62.7% respecto al 2020, pero sin superar su mejor cifra del 2008. Su oferta estuvo liderada por t-shirts de algodón y camisetas interiores de punto, los cuales se dirigieron mayoritariamente a EE.UU., que concentra el 68% de este rubro. Otros fueron Canadá, Chile, Brasil y Alemania.

Si bien la metalmecánica (US$ 563 millones 872 mil) aumentó sus pedidos en 21.6%, no superó el monto del 2019 (US$ 572 millones 668 mil) ni el récord alcanzado en el 2014. Partidas como máquinas de sondeo o perforación, partes de máquinas o aparatos y vidrios enmarcados, entre otros, se dirigieron a Chile, EE.UU., Ecuador, Bolivia y Colombia.

Los envíos textiles ascendieron a US$ 457 millones 692 mil, logrando un incremento de 61.4%, pero tampoco llegaron a su mejor cifra del 2014. Productos como el pelo fino o cardado de alpaca, hilados de lana o los demás tejidos de punto de algodón, fueron demandados en su mayoría por EE.UU., Colombia, Chile, Ecuador y China.

Finalmente, el rubro ‘varios’ (industria del papel, joyería, orfebrería y otros) sumó US$ 434 millones 546 mil y creció 37.2%. Sus principales mercados fueron EE.UU., Chile, Ecuador, Bolivia y Colombia. Su mejor año fue el 2012 con US$ 645 millones 156 mil.