A la fecha, el Congreso de la República tiene dos proyectos de ley que proponen una nueva liberación del 100% de los fondos acumulados en las cuentas de Compensación por Tiempos de Servicio (CTS) de los trabajadores. En lo que va del período de pandemia, ya se han permitido en el Perú dos desembolsos.

Una de las iniciativas es de autoría de la congresista Francis Paredes de Perú Libre que busca, “de manera excepcional”, permitir hasta el 31 de diciembre del 2022, disponer libremente del 100% de los depósitos por CTS efectuados en las entidades financieras y que tengan acumulados a la fecha de disposición.

Similar propuesta presentó el 21 de febrero último el legislador de Fuerza Popular, Víctor Seferino Flores, a favor de los trabajadores comprendidos dentro de los alcances del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 650.

Los argumentos

Los congresistas, de acuerdo a sus proyectos de ley, argumentan que las afectaciones monetarias que viene produciendo la pandemia ocasionada por el COVID-19, así como la crisis laboral, no permiten a los trabajadores en actividad afrontar alguna atingencia.

“El proyecto propone atender una circunstancia extraordinaria no prevista en la Ley de CTS, que es la que se presenta cuando ocurre una pandemia mundial, como lo es el COVID-19 y sus variantes. Siendo obligación del Estado facilitar a la población las herramientas y recursos para que puedan afrontar la crisis sanitaria, económica y social”, señalan.

De aprobarse, quedarían disponibles los nuevos depósitos de CTS que se efectuarían en mayo y noviembre de este año.

¿Justifica un nuevo retiro?

A diferencia del 2020, cuando muchos trabajadores del sector privado quedaron en suspensión perfecta de labores o vieron reducidos sus ingresos debido a la crisis económica, el 2022 marca otro escenario. En principio, desde octubre del año pasado, el gobierno decidió poner fin a la suspensión perfecta aplicada durante la pandemia.

Una postura más precautoria de los hogares, también explica porque durante la vigencia del retiro de la CTS en el 2021, solo un 44% de los fondos fueron retirados, pasando de S/ 21,243 millones acumulados que había en el sistema financiero a S/ 11,805 millones para el cierre de ese año, según datos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). De los que retiraron, además, un 40% lo depositó en el sistema financiero en cuentas a plazos fijos.

Retiro de CTS durante el 2021. Fuente: SBS

“Lo que se menciona también es que mucho del dinero retirado se destinó a la autoconstrucción y adquisiciones de terrenos, cambiaron la CTS por un activo y lo dedicaron a la construcción, y es por eso que esta actividad ha tenido un impacto importante en la inversión privada del 2021. ¿Usaron el dinero de la CTS para invertido en emprendimientos? no mucho”, comenta Hugo Perea, economista jefe del BBVA Research.

Mientras que Juan José Marthans, ex jefe de la SBS, también indica que no tiene sentido un nuevo retiro por varias razones. En primer lugar, porque la economía en el país está en una situación mucho mejor que en el 2020. “Si bien es cierto los niveles de ingresos están aún por debajo de la prepandemia, la capacidad instalada se está reactivando. Entonces, no hay justificación a nivel macro para poder sustentar un nuevo retiro”, menciona.

Recalca, además, que las propuestas de Fuerza Popular y Perú Libre vuelven a apuntar a beneficiar a solo el 25% de la población, cuando el 75% de trabajadores está en el mercado informal sin ningún tipo de beneficio. A ello se suma que la tasa de desempleo se viene retrayendo: en el último trimestre móvil del 2021, la tasa de desempleo se ubicó en 8.6%, 4.4 puntos menos que en similar período del 2020, según el INEI.

Un tercer factor que añade Marthans es el impacto al sistema microfinanciero. “Sin duda, si un congresista quiere quebrar a las microfinancieras lo estaría haciendo muy bien con esta iniciativa”, señala. Y es que un 30% de los fondos que reciben las entidades microfinancieras a través de depósitos -como la CTS- sirven para nuevos créditos. “Si se les quita su liquidez de un momento a otro se descoloca su posición financiera”.

Perea dice que no es conveniente utilizar los ahorros contingentes destinados para un período de desempleo. Asimismo, recuerda que existen otras alternativas para disponer de la CTS antes del término de un contrato laboral.

Cabe indicar que, según datos de la SBS, hasta fines de diciembre los bancos cuentan con más de 4.1 millones de cuentas CTS que acumulan S/ 8.5 millones. De este total de cuentas, casi el 90% son de hasta S/ 11,500. Las cajas municipales de Ahorro y Crédito (CMAC) reportan 453,232 cuentas por un valor total de S/ 2′394,633; de los cuales, 318,311 cuentas tienen depósitos por hasta S/ 1,156.