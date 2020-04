Los colegios privados del Perú, que educan a cerca de 2 millones de alumnos, están analizando solicitar el Gobierno una línea de crédito blanda a tasas preferenciales para aquellos centros educativos que tienen problemas de financiamiento –especialmente del sector socio económico C y D– ante la falta del pago de pensiones registrado en marzo.

En dicho mes la morosidad –que generalmente es cercano a 50%- se disparó de 80% a 90% en los centros educativos dirigido al sector socio económico C y D; mientras que en los colegios dirigidos a los sectores A y B la morosidad avanzó en 60% y 70%.

Una tendencia que se podría mantener en los siguientes meses, según adelantó a Gestión.pe el representante de la Asociación de Colegios Privados del Perú, Jorge Camacho.

El Defensor del Pueblo planteó –en una entrevista realizada por Gestión– que no se pague por ahora las pensiones de abril y mayo, ¿le parece viable la propuesta?

Hay un principio que hay que defender, que la educación no puede parar ahora, ya que detrás de cada centro educativo están los profesores y sus familias. Es fácil plantear que no se pague la pensión sin tomar en cuenta de dónde salen los sueldos. (De darse luz verde a esta propuesta) cerca de 2 millones de alumnos que son atendidos por la educación privada estarían sin clases. Entendería esta propuesta si fuera integral: dando facilidades a los padres de familia, pero también a los colegios privados.

¿Qué tipo de facilidades?

Por ejemplo, en el caso de colegios privados a través de una línea de crédito blanda que se pueda pagar en dos años para que (los colegios) puedan pagar su planilla. Si hubiese (la intensión) de parte del Gobierno de otorgar una línea de crédito para el sector educativo, esos dos millones de alumnos tendrían garantizado su educación y la planilla de sus profesores, que puede ser para todo el mes de mayo hasta junio. Hay que pensar en el largo plazo y no dar ideas que no tienen sustento en la realidad y pueden generar zozobra en la comunidad de educativa.

¿Están discutiendo el otorgamiento de facilidades de pago para los padres de familia?

Cada colegio atiende a sus padres de familia de acuerdo a sus necesidades. Lo que es preocupante es que hay colegios que están planteando cerrar dado que al llegar al 30 de marzo, en algunos centros educativos no se ha pagado nada lo que origina un problema complicado para el pago de planilla de los docentes. Quedan dos caminos: no les pagas nada o con un poquito de la matrícula, pero en abril si los padres de familia no pagan, simplemente ese colegio se cierra.

¿Cuántos colegios están en riesgo de cerrar y de qué sectores socio económicos?

Los del sector socio económico C y D tomando en cuenta que son pequeños emprendedores educativos que no podrán afrontar un impacto de esa naturaleza. Lo que van hacer con seguridad –es una de las cosas que se está discutiendo en las reuniones diarias con los directores– dado que no pueden hacer frente al pago de planillas. Si no tienen ningún ingreso, lo que van hacer (estos colegios) es decirle a sus profesores es que no van a poder pagar la planilla así que usarán la figura de licencia sin goce de haber hasta que se levante la cuarentena, lo que sería terrible porque estaríamos dejando a los alumnos sin educación.

¿En cuánto aumentó la morosidad de los colegios privados?

La tasa de morosidad de marzo usualmente era de 50%, pero ahora llegó a un rango de 80% a 90% en el mes de marzo en los colegios de los sectores socio económicos C y D porque el uso de las clases virtuales y la teleeducación todavía es muy mínima, en cambio en los colegios de lo sectores A y B, las plataformas virtuales y las videoconferencias hacen que el servicio sea más latente entonces las familias por lo que están más dispuestas a pagar por el servicio. En el sector C y D se ubican el 63% del total de los colegios privados del Perú.

En el caso de los colegios dirigido a los sectores A y B, ¿la morosidad también repuntó?

Si por supuesto, ahí (la morosidad) avanzó de 60% a 70%. Para que tengas una idea de la situación actual: un colegio de 4,000 alumnos me informó recientemente que solo le han pagado 20 padres de familia en marzo. ¿Cómo va a pagar ese centro educativo su planilla? Esta pensando seriamente en cerrar. Los colegios que tienen más alumnos, más años y más espaldas financieras no va a pasar ello, pero no son la mayoría. Solo el 1% de los colegios cobra más de S/ 1,100 mensuales de pensión (que son del sector A y B).

¿Cómo gremio están pensando en pedir al MEF y al Minedu esta línea de crédito para los colegios en riesgo de quiebra?

Justamente estamos viendo (la posibilidad) a nivel de gremio de hacer un pedido formal porque ya el asunto esta cada vez peor y esto no tiene visto de solución en el corto plazo.

¿De cuanto sería la línea de crédito?

Depende de cada colegio. Un colegio del sector B gasta en promedio S/ 200,000 al mes, mientras que del sector C y D puede gastar alrededor de S/ 100,000 mas o menos en planilla al mes. Estamos hablando de un profesor que puede estar ganando entre S/ 1,000 a S/ 1,500 mensuales si lo multiplicamos por el número de alumnos que tenga, digamos 300 alumnos y 20 profesores -por ejemplo- puede llegar a S/ 50,000 mensuales lo que necesite.

¿Están pensando hacer un pedido formal pero aún no tienen decidido de cuánto?

Aún no. Puede ser con el Gobierno o con el sector privado (brinden el crédito) pero tendría que darse una salida. La preocupación es muy grande sumado al ruido de alentar a que no se pague, lo que es contraproducente para todos.

Dato: La Asociación de Colegios Privados del Perú es conformada por 3,000 colegios a nivel nacional y agrupa a los siguientes gremios:

ADECOPA: Asociación de Colegios Particulares Amigos

Consorcio de Centros Educativos Católicos

ANPIEP. Asociación Nacional de Promotores de IEP

ACOPRIL. Asociación de Colegios Privados de Lima.

ACCEP. Asociación de Colegios del Consorcio Evangélico del Perú.

ASDIEP. Asociación de IEP de la Libertad.

