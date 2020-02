Esta semana el corredor morado entró en crisis. De las cuatro consorcios que operan la ruta Avenida Brasil- San Juan de Lurigancho, dos iniciaron el 'trato directo' con la Municipalidad de Lima, a través de Protransporte.

Esta etapa es el primero para alcanzar un acuerdo y resolver una disputa entre el concedente y el concesionario. A través de este 'trato directo', cuyo proceso de negociación demora 30 días, los concesionarios buscarán suspender las operaciones hasta que existan condiciones que les permitan no continuar registrando pérdidas económicas. De no alcanzar acuerdo en el 'trato directo', las empresas podrán recurrir al arbitraje para resolver su disputa.

Sin embargo, mientras dura el 'trato directo' y en caso hubiera arbitraje, los concesionarios deberán continuar operando hasta que se les de la razón. Así lo ha hecho Consorcio Santa Catalina, uno de los operadores del corredor morado que el próximo 12 de febrero tendrá su primera reunión por 'trato directo' y que aún continúa funcionando.

Tal no ha sido el caso del Consorcio Próceres Internacional. Según explica Ángel Mendoza, gerente general de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU), la empresa dejó de operar porque sencillamente ya no cuenta con fondos económicos para seguir en funcionamiento.

Próceres Internacional y Consorcio Santa Catalina. Ellos han iniciado el trato directo para suspender operaciones. Si se logra alcanzar un acuerdo con Protransporte, que lo dudo, se van a poder suspender las operaciones. Aunque uno de ellos de manera unilateral lo hizo porque ya no había nada que hacer, más aún ya no creo que vuelvan a operar porque les es inviable económicamente.

"Si Consorcio Santa Catalina no logra un acuerdo con Protransporte en el 'trato directo', que es lo más probable, queda a disposición de iniciar un arbitraje contra la Municipalidad de Lima. La situación es distinta con Próceres Internacional porque, al dejar de operar, Protransporte puede resolver el contrato por incumplimiento. No creo que vuelvan a operar", explica Mendoza.

-Crisis del transporte en medio de una transición-

Esta crisis del transporte urbano alcanza un nuevo pico justo en el momento en que está por concluirse la fusión por absorción de Protransporte a la Autoridad de Transporte Urbano (ATU). Así, Mendoza pone en duda la viabilidad de las negociaciones del 'trato directo' en el caso del corredor morado.

"Al final no se va a llegar a conversar con Protransporte, porque la semana que viene se supone que van a ser transferidos a la ATU. Esto significa que con la desidia de la autoridad municipal le está dejando una bomba de tiempo a la ATU", señala Mendoza.

Además, Mendoza sostiene que ni los otros operadores del corredor morado ni los operadores de los otros tres corredores tienen pensado iniciar acciones legales en este momento. "Todavía estamos en una situación en la que podemos aguantar un poco más", señala Mendoza.

-Marzo, mes clave para la fusión entre ATU y Protransporte-

Sin embargo, estas espaldas financieras de los operadores de los corredores complementarios no es eterna. Angel Mendoza señala que si la fusión entre ATU y Protransporte no se concreta este mes, en marzo se podrían evaluar las acciones legales a tomar por parte de todos los demás operadores. Esto es iniciar el ‘trato directo’ para suspender los contratos hasta que existan condiciones, es decir el paso previo al arbitraje.

Esto por una sencilla razón. En marzo, con la demanda escolar y universitaria que ahora se encuentra de vacaciones, los concesionarios deben poner en operación cerca de 100 buses más con sus respectivos choferes.

“Si Protransporte no pasa a la ATU este mes de febrero y la ATU no empieza a actuar, para marzo sí tendríamos problemas los demás corredores. Salvo que no se transfiera Protransporte este mes a la ATU, creo que vamos a tener que tomar acciones legales. Hemos establecido que solo dejamos esperaremos hasta febrero para que se concrete la transferencia de Protransporte a la ATU. Actualmente operamos entre 600 y 700 buses, pero en marzo debemos operar con 800”, señaló Mendoza.