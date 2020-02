En el 2018 se creó la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) para Lima y Callao que -entre otros- buscará articular el transporte público en estas zonas en una red integrada de buses, trenes, taxis y otros modos de transporte. Para este fin, se dispuso que la ATU absorba, por ejemplo, al Instituto Metropolitano Protransporte de Lima.

Si bien en octubre del año pasado, ATU firmó un acta con la Comisión de Transferencia para la absorción por fusión de dicha entidad, este tema todavía está lejos de culminarse.

Después de una serie de reuniones de evaluación conjunta, habiéndose realizado una última el 27 del mes pasado, se acordó cómo Protransporte iba a absolver las consultas formuladas por el Ministerio de Economía (MEF) respecto de los proyectos de adenda para la cesión de posición contractual.

Así, el 30 de enero la ATU envió la información correspondiente a Protransporte para que lo remita al MEF (que es la entidad de parte de la Municipalidad de Lima que lidera el proceso de fusión por absorción). Por su parte, el Instituto Metropolitano envió lo correspondiente el 5 de este mes. Sin embargo, el ministerio consideró que los documentos enviados por Protransporte no eran suficiente y tampoco estuvieron bien presentado (en su forma).

Por ello, Gestión supo que el MEF convocó a una reunión el día de ayer con los dos actores para una vez más precisar qué observaciones o información se encuentra pendiente. De hecho se conoció que se plantearon dos alternativas a Protransporte.

Una es que el Instituto Metropolitano absuelva nuevamente, a la brevedad, todas las observaciones hechas, o -de dilatarse el tiempo- volver a foja cero, lo que mantendría a la ATU sin poder administrar el Metropolitano y los Corredores Complementarios.

-La crisis-

En diálogo con Gestión, Ángel Mendoza, gerente general de la Asociación de Concesionarios de Transporte Urbano (ACTU), indicó que Protransporte le está dejando una “bomba de tiempo” a la ATU .

¿Qué sucede? De las cuatro consorcios que operan la ruta Avenida Brasil- San Juan de Lurigancho, dos iniciaron “trato directo” con la Municipalidad de Lima, a través de Protransporte. Si en los próximos 30 días no se llega a un acuerdo, las empresas puedan ir a un arbitraje. Sin embargo, mientras tanto los concesionarios deberán continuar operando hasta que se les dé la razón.

Esto no ha podido ser cumplido por el Consorcio Próceres Internacional. Según Mendoza la empresa dejó de operar porque ya no cuenta con fondos económicos para seguir en funcionamiento. En esta línea, el representante indicó que si hasta marzo no se fusiona ATU con Protransporte, otros concesionarios empezarían a tener estos mismos problemas, lo que los llevaría a tomar acciones legales.