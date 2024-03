A diferencia del Corredor Morado, que ya dio un ultimátum al MTC, las líneas del Corredor Rojo y Azul esperarán hasta finales de marzo para alcanzar buen puerto con el Estado. Sin embargo, de no tener resultados a esa fecha, seguirán una ruta parecida a la morada.

“Nuestros abogados continúan evaluando el camino a seguir, pero solo hay dos opciones: caducar o suspender el contrato de concesión”, refiere Luis Morán, representante del Corredor Azul.

Tiempo flexible

Una de las razones de peso por las que el Corredor Rojo y Azul aún no paralizan sus actividades es que la deuda del Estado con ellos es menor a la que exige el Corredor Morado. Según señaló Gerardo Hermoza, vocero del Corredor Morado, son S/ 300 millones los que no han sido pagados por parte del Estado en su caso.

Sin embargo, es diferente la situación de las otras líneas. Ángel Mendoza, que representa al Corredor Rojo, señala a Gestión que en su caso son S/ 137 millones. Morán, por su lado, indica que hoy en día la cantidad comprometida para el Corredor Azul son S/ 20 millones.

El plazo otorgado, según Mendoza, responde también al cambio en el Gabinete, luego de la controversia generada en torno al todavía premier Alberto Otárola y un presunto tráfico de influencias para contratar allegados suyos en el Estado.

“Ya sabemos la posición de los actuales premier y ministro de Transportes: que no hay marco contractual. El tiempo puede ser flexible si hay nuevos ministros, pero lo más importante es que exista voluntad política”, señala el vocero del Corredor Rojo.

Por su lado, Morán resalta que el problema con los corredores complementarios va más allá de quien presida el MTC. “Es un tema de principios. Nos preocupa que el Gobierno desconozca los contratos de concesión, a pesar del trato directo. Están atentando contra la seguridad jurídica”, reclama el representante del Corredor Azul.

Por ahora, al menos desde el Corredor Rojo, tampoco pueden precisar hasta cuándo podría seguir operando de manera óptima sin conocer cómo el Estado les reconocerá su deuda. “No podemos dar una fecha porque influyen varios factores. La Autoridad de Transporte Urbano (ATU) nos ha dicho estos días volverán a fiscalizar con fuerza las invasiones de los carriles exclusivos. Eso nos favorece”, refiere Mendoza al respecto.

Sí había marco legal

El ministro Pérez Reyes señaló públicamente que no hay un marco jurídico que permita al Gobierno pagar directamente las compensaciones al Corredor Morado. Sin embargo, su predecesora en el cargo, Paola Lazarte, indicó vía redes sociales que esto es inexacto.

De acuerdo con Lazarte, el contrato de concesión y la ley Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público Privadas (APP) incluye la figura del Amigable Componedor (AC).

“Es un actor externo al contrato de concesión al que se recurre para proponer solución a las controversias entre las partes de un contrato de concesión. Esta figura se creó para evitar arbitrajes y resolver controversias a menor costo y tiempo, sin paralización de servicios u obras”, señaló la ex ministra.

Consultado por ello, Juan José Cárdenas, socio de Damma Legal Advisors experto en infraestructura, sostuvo que este mecanismo sí puede ser empleado en el caso de los corredores complementarios.

“El AC se habilitó hace unos años para evitar que las partes recurran a un arbitraje. Es útil cuando recién iniciarás la discusión y hay posiciones distantes. Ahora están super claras las posturas. Creo que esa etapa ya pasó”, considera el abogado.

De hecho, según las mismas concesionarias, durante la gestión Lazarte se recurrió ya a un AC para sincerar las deudas que tenía el Estado con ellas. Producto de ello se llegó a firmar un acta con acuerdos para los pagos, acuerdos que ahora el MTC estaría desconociendo.

“Al inicio eran S/ 60 millones, pero producto del trato directo, tranzamos y se valorizaron los incumplimientos a través de un AC, a S/ 20 millones de deuda. Para nosotros fue un mal arreglo, aún así, esperábamos el pago en diciembre y no se dio”, señala Morán, del Corredor Azul.

Morán agrega que en una reunión la semana pasada, el ministro Pérez-Reyes reconoció que los acuerdos de la gestión Lazarte eran válidos, pero luego cambio de postura.

“Nos dijo que recién en junio podrían hacernos el primer pago y que el trato directo era válido. Esa figura y el AC está contemplada en nuestro contrato. Quedamos perplejos cuando luego dijo que ya no lo eran”, asegura el vocero del Corredor Azul.

Ángel Mendoza, del Corredor Rojo, señala por su lado que aún guardan la “esperanza” de que el Gobierno replantee su posición para llegar a un acuerdo. “Es falso decir que no hay marco contractual. No es solo un problema para nosotros. De caer los corredores, será un duro golpe para todo el sistema de transporte y los usuarios. Volverá la tiranía de las combis y las cústers que no respeta pasajes diferenciados y genera congestión vehicular”, explica el empresario.

El MTC, durante estos últimos días ha optado por reunirse únicamente con voceros del Corredor Morado, consciente de que se trata del caso más urgente, según comentaron a Gestión desde su área de prensa. Gerardo Hermoza, representante del Corredor Morado, dijo que si no se llegaban a reunir ayer con el ministro Pérez Reyes, se irían a un arbitraje.

SOBRE EL AUTOR Alessandro Azurín Licenciado en Periodismo por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Parte del equipo fundador del medio digital Sudaca. Experiencia en cobertura política, social y económica peruana.