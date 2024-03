La exportación de bacalao de profundidad en enero del presente año alcanzó los US$ 385,625, cifra que indica una ligera contracción de -0.5% en comparación al mismo mes del 2023 (US$ 387,658), informó la Gerencia de Servicios e Industrias Extractivas de la Asociación de Exportadores (Adex).

Como se sabe, el consumo de pescado en Semana Santa suele ser un reemplazo de la carne, producto que se evita comer durante estas festividades católicas por costumbre.

En ese marco, explicó Adex, el bacalao de profundidad (Dissostichus eleginoides) es un pez de carne blanca que tiene una demanda importante porque se obtienen filetes grandes y gruesos.

En el primer mes del 2024, de acuerdo al gremio, el bacalao solo tuvo un mercado de destino. “Este producto se despachó exclusivamente a Estados Unidos, transportándose vía aérea, principalmente desde el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez hacía las ciudades de Los Ángeles y Miami”, indicaron.

A pesar de la caída en su valor, según cifras del Sistema de Inteligencia Adex Data Trade, se enviaron 14,938 kilos de bacalao, 12.2% más que en enero del 2023 (13,317 kilos), por lo que puede deducirse una disminución en su precio.

El gremio recordó que, en enero del 2024, el Ministerio de la Producción (Produce) estableció en 186 toneladas (186 mil kilos) el límite de captura de bacalao de profundidad. Esta cuota aplica a las actividades extractivas realizadas por embarcaciones pesqueras con permiso de pesca vigente de este recurso.

“Se indicó también que la extracción concluirá cuando se alcance la cuota establecida por recomendación del Instituto del Mar del Perú (Imarpe) ante circunstancias ambientales o biológicas”, destacaron.

A nivel de empresas exportadoras, Adex detalló que las más importantes en el periodo de tiempo analizado fueron Peruvian Seabass S.A.C. (US$ 157,784), Agromarina del Perú S.A.C. (US$ 93,833), J & S Chanpez S.A.C. (US$ 90,658) y Pesquera MKL S.A.C. (US$ 43,348). La comercialización fue en la presentación de congelado y en cajas.

Resultados 2023

De acuerdo a Adex, los despachos de bacalao de profundidad alcanzaron los US$ 4,072,000 durante 2023, cifra que indica una caída de -20% en comparación al 2022 (US$ 5,086,000).

Si bien este recurso provino básicamente de la extracción (99%), una mínima parte fue por reprocesamiento, remarcó el gremio. Adex también indicó que los envíos de bacalao han sido “inestables en los últimos años”.

“En el 2019 el monto ascendió a US$ 2,925 millones, en el 2020 disminuyó a US$ 1,253 millones, en el 2021 se incrementó a US$ 2,760 millones, en el 2022 llegó a los US$ 5,086 millones y en el 2023 cayó a US$ 4,072 millones”, explicaron.

