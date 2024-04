En el 2023, el país registró un déficit de 2.8% del PBI, superando el límite del 2.4%. Tras la salida de Álex Contreras como titular del MEF, las esperanzas se centran en el ministro José Arista, quien al asumir el cargo se comprometió a darle cumplimiento a las reglas fiscales. Es más, aprobó un Plan de Austeridad para intentar reducir gastos innecesarios que compensen ingresos limitados. Sin embargo, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, reconoció que no lo lograrán.

“ Nuestro gran objetivo es sostenibilidad fiscal , y esto es ‘aguantar’ un poco la mayor demanda de gastos que se tienen y manejarla en función al nivel de ingresos que tenemos. La meta fiscal es de 2% (del PBI), pero a estas alturas del partido pienso que va a ser un poco más ”, subrayó el ministro, quien agregó que si se apunta al 2% del PBI, “se restringiría demasiado el gasto, situación que no se ve como importante ahora”.

En marzo de este año, el déficit fiscal acumulado en los últimos 12 meses fue de 3.3% del PBI, mayor en 0.3 puntos porcentuales de lo registrado a febrero, informó el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), con ello se mantiene alejado de la meta anual del MEF.

Al respecto, Carlos Oliva, presidente del Consejo Fiscal, sostuvo que el MEF tiene espacio para cumplir con la meta del déficit fiscal si es que se toman medidas adecuadas, sobre todo por el lado del gasto corriente.

“Se puede seguir controlando el gasto y esperar que el crecimiento sea superior al 3%. Además, si el precio de los minerales se mantiene alto, no veo tan difícil que el déficit llegue al 2% del PBI . Solo se necesita decisión política para hacer los esfuerzos, pero si (el MEF) tira la toalla antes de tiempo, obvio que nunca vas a llegar. Pero sí hay espacio ”, declaró a Gestión.

Asimismo, Oliva sostuvo que con los retiros de las AFP habría más consumo en el país y le daría un impulso extra a la economía peruana este año, “porque el dinero se recuperaría con el IGV (Impuesto General a las Ventas)”. En ese escenario, su estimación para el PBI sería de 3.7% o 3.8%, superior al 3% que proyecta el MEF, “pero se necesita trabajar”.

Indicó que, aparentemente, el plan de austeridad -que se emitió en un Decreto de Urgencia- con los recortes de gastos innecesarios del sector público, no sería suficiente. “Creo que se puede seguir ajustando algún tipo de gasto”, dijo.

En caso no se pueda cumplir un año más el techo del déficit fiscal, Oliva pidió al MEF dar explicaciones contundentes y los planes que realizarán.

“No basta con decir simplemente no se va a cumplir, hay que dar una mayor explicación y ver qué están planeando hacer para mantener la sostenibilidad fiscal, porque de eso no sabemos nada. Ya verá el MEF si pide dispensa, si cambia las reglas, si sigue cortando el gasto, hay un montón de opciones que se pueden manejar partiendo de ellos”, refirió.

Asimismo, el presidente del CF sostuvo que no es una buena señal volver a incumplir la regla del déficit fiscal, debido a que atenta contra la inestabilidad del MEF.

Para Juan Carlos Odar, director de Phase Consultores, la probabilidad de que no se cumpla con la regla del déficit fiscal es grande. Proyecta que sería 2.4% del PBI para este año.

A pesar de que el déficit fiscal del Perú se encuentra entre los más bajos de América Latina y otras economías emergentes, el país enfrenta riesgos. Odar consideró que uno de los factores es el bajo crecimiento económico, que aún se mantiene en niveles de “rebote”. En febrero, la producción nacional alcanzó un 2.85%, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Además, es probable que el Impuesto a la Renta registre cifras muy bajas.

“Esto estaría ocasionando una recaudación menor de lo esperado, no solo debido al bajo crecimiento, sino también a la caída de los precios de los productos importados y a un tipo de cambio más bajo, lo que genera un efecto en el precio en dólares. Por lo tanto, al aplicar las tasas de IGV o arancel sobre esos productos, que tienen un precio más bajo en comparación con el año pasado, el mismo volumen genera menos ingresos”, explicó.

Además, el economista señaló que en los dos primeros meses se ha observado un aumento significativo del gasto público, especialmente en inversión en capital, lo que ejerce presión al alza. “Este también es otro factor que ralentiza el proceso de corrección y dificulta aún más el retorno al déficit del 2%”, destacó.”

En esa línea, Odar subrayó que el Gobierno debe dar explicación por el probable hecho de que no se llegará a la meta del déficit fiscal este año, para no deteriorar las expectativas del mercado.

Remarcó que es muy probable que el Ministerio de Economía y Finanzas pida una dispensa, para incrementar el “techo” del déficit fiscal. “Si ya estamos encaminados en esa dirección, el MEF debe demostrar sus acciones para reducir la trayectoria, en lugar de reflejar una falta de preocupación. Por el contrario, debe enviar la señal de que está trabajando activamente en ello”, expresó.

¿Cuál debería ser el objetivo de la dispensa? El economista señaló que el MEF debe ser cauteloso, ya que establecer un déficit demasiado alto desde el principio podría afectar negativamente las expectativas del mercado. Sin embargo, si establece un déficit ligeramente superior al previsto para este año y no logra cumplirlo, también podría generar un deterioro en las expectativas. “Debería ser una situación intermedia”, concluyó.

Coincidiendo con Pahse Consultores, Consultoras del Perú, entre ellas el Instituto Peruano de Economía (IPE), Macroconsult y Thorne & Associates también proyectan que el Perú no cumplirá con la meta del déficit fiscal de este año.

Hace unos meses atrás, la calificadora de riesgo Moody’s afirmó en este medio que ante un nuevo “desliz” en el déficit fiscal revisarían la calificación crediticia del Perú.

Dato:

Según lo dispuesto en la Ley N° 31541, para el 2024, 2025 y 2026 en adelante, la regla de déficit fiscal es de 2% del PBI, 1.5% del PBI y 1% del PBI, respectivamente.

SOBRE EL AUTOR Javier Artica Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. En el 2009 ingresó a formar parte del equipo de Perú21 y el 2021 se desempeñó como periodista del área Núcleo de Economía del Grupo El Comercio. Actualmente como redactor en Gestión.