La comisión de Economía del Congreso evaluará este miércoles 30 de junio los proyectos de ley que buscan abrir la posibilidad de que los fondos previsionales privados puedan ser administrados por entidades financieras y ya no solo por las AFP.

El presidente de citado grupo, Anthony Novoa, señaló que en la próxima sesión se ha invitado a representantes de las AFP y SBS para que expongan su posición sobre la propuesta.

“El objetivo es que exista mayor competitividad en beneficio de los afiliados; se busca que el dinero tenga una mayor rentabilidad y que no se cobre comisión”, señaló Novoa a Gestión.pe.

No obstante, aclaró que en esta sesión aún no se tiene previsto aprobar ningún dictamen sobre el tema, pues primero se busca escuchar las opiniones de los sectores involucrados. “Estamos recogiendo las opiniones; para el miércoles aún no hay dictamen”, anotó.

Al respecto, el exministro de Economía, David Tuesta, advirtió que transferir los fondos a cuentas del sistema financiero les haría perder rentabilidad.

“Los intereses que pagan los bancos hoy son, en el caso más elevado (y también más riesgoso), poco más de la mitad que la rentabilidad promedio de las AFP. Y estos intereses bajarían considerablemente si la banca de pronto se viese inundada por el dinero de los afiliados: casi no necesitaría pagar para tener depósitos”, señaló Tuesta en su cuenta de twitter.

Agregó que el fondo previsional debe ser intangible e inembargable. Eso quiere decir que solo se puede “invertir”, pero el negocio de una institución financiera es prestar dinero. “Al no poder prestar los ahorros previsionarios, porque el dinero es intangible e inembargable, no podría generar los intereses para pagar el retorno de los depósitos”, subrayó.

Tuesta remarcó que traspasar los fondos al sistema financiero significaría que el valor de las cuentas de los afiliados disminuya considerablemente.

“Una venta del 100% de los fondos, que sería necesaria para el traspaso, equivaldría al 17.2% del PBI y produciría una significativa caída del valor de los fondos liberados. Se trata de otra manera de hacer perder su propiedad a los afiliados”, advirtió.

“El sistema de administración privada produce un 10% de rentabilidad anual promedio, bastante más alto que la rentabilidad que ofrecen las instituciones financieras que pagan las tasas más altas de nuestro sistema”, agregó.

