Se trata del dictamen que recoge proyectos de Perú Libre y el Bloque Magisterial, denominado Ley que Fomenta el Desarrollo y Consolidación de la Industria Petrolera Nacional a fin de Contribuir a la Seguridad Energética, aprobado el miércoles último con nueve votos a favor, ocho en contra y tres abstenciones.

Según la propuesta -que ahora deberá ser debatida en el pleno- se declara de interés nacional que Petroperú, en negociación directa con la agencia Perupetro S.A., firme contratos de exploración y explotación para que se adjudique todos los lotes a nivel nacional, al término de la vigencia de sus respectivos contratos.

Pero, además, no se trata sólo de una norma declarativa, sino que dispone acciones que la petrolera estatal debe realizar, como es, previamente, evaluar, determinar y seleccionar los lotes más convenientes desde el aspecto técnico, económico y socioambiental para el objetivo antes referido (contribuir a la seguridad energética del país).

Petroperú podría ir sin socios si así lo decide

Más aún, señala que queda a facultad de Petroperú el convocar y seleccionar a socios estratégicos para operar esos lotes. En caso de no optar por ello, el directorio de la empresa deberá sustentar tal decisión ante los ministerios de Energía y Minas (Minem) y Economía y Finanzas (MEF).

Inclusive pone como plazo que al 2027, dicha empresa pública deberá lograr su integración vertical en todas las actividades de hidrocarburos a su cargo (es decir, exploración, explotación, refinación y comercialización de derivados) enfatizando en la comercialización de combustibles líquidos en todo el país.

Antecedentes sobre los lotes petroleros

El ministro de Energía y Minas, Oscar Vera, anunció meses atrás que su sector había acordado con Perupetro S.A., que Petroperú asumiría en este año los lotes I, VI, Z-2B, ubicados en la cuenca Talara y cuyos contratos vencen en octubre próximo, y el Lote X, que vence en el 2024.

En esa ocasión, indicó que Petroperú iría por esos yacimientos sin un socio, al señalar que, considerando los ingresos que genera la explotación de esos lotes (25,000 barriles en promedio diario), los mismos no necesitarían mayor inversión.

No obstante, y luego de que en el pleno del Congreso se pusiera en agenda una moción para interpelar al ministro de Energía y Minas, entre otras razones, por hacer el anuncio antes citado, el funcionario, posteriormente, reconoció que sí es necesario que la referida empresa estatal vaya con socios.

SNMPE: se ahuyentará la inversión privada

La aprobación de este dictamen generó la reacción de los gremios que representan a empresarios del sector hidrocarburos, que advirtieron que tendrá efectos negativos en el país si lo llega a aprobar el pleno.

Angela Grosheim, directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), consideró que si entrara en vigor esa ley se ahuyentará la inversión privada, al apostarse por un manejo estatal en el sector hidrocarburos.

“Este es el inicio de un cambio de régimen en el sector hidrocarburos, desde un modelo con igualdad de trato y competencia para todos los agentes públicos o privados, nacionales o extranjeros, a un modelo estatista, el cual podría replicarse en otros sectores en el futuro”, advirtió.

Refirió que un modelo estatista (como el que impulsan las bancadas de izquierda) se ha establecido en países como Bolivia, con resultados negativos.

Además, afirmó que ese proyecto de ley echa sombras sobre la licitación de los Lotes V y VII, que la agencia Perupetro lanzó el pasado 18 de mayo. “De ser aprobado por el pleno, queda en tela de juicio la continuidad del proceso actual porque quedará en duda si el postor ganador podrá operar dichos lotes, generando incertidumbre”, aseveró.

SPH: se iría contra tratados bilaterales de protección de inversiones

En tanto, el presidente de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos (SPH), Felipe Cantuarias, señaló que, de aprobar el pleno dicho dictamen, devendría ley inconstitucional, pues va en contra de los tratados bilaterales de protección de la inversión que ha suscrito el Perú.

Esos tratados, explicó, contienen cláusulas de no discriminación (respecto de empresas nacionales), y si se aprueba esta ley, se podría generar conflictos entre Perú y los países con los que ha firmado tales acuerdos, que tienen rango constitucional.

“El día de hoy, darle una condición excepcional a Petroperú, genera una discriminación en perjuicio de todos los inversionistas privados nacionales y extranjeros”, sostuvo.

Además, Cantuarias indicó que este dictamen contraviene los anuncios del Gobierno sobre el sector, como el reconocimiento del titular del Minem, de que Petroperú tiene que ir con socios estratégicos para la inversión en exploración (para buscar más reservas que permitan mantener o aumentar la producción de los yacimientos).

Refirió también que la presidenta de Perupetro S.A., Isabel Tafur, ha declarado que, hasta el momento, Petroperú no reúne las condiciones técnicas como para asumir la operación de lotes (en referencia a los que el Minem les quiere asignar entre este año y el próximo).

Al respecto, el ex presidente de Petroperú, César Gutiérrez, indicó que, en efecto, entre tales condiciones técnicas que la petrolera pública no cumple, están el no tener una experiencia mínima de tres años en la operación de lotes.

Pero, además, tampoco figura en los ranking mundiales de referencia de principales productores petroleros, que se pide a empresas de hidrocarburos en el Perú para operar lotes, a los que se añade que la petrolera estatal tiene una mala situación económico y financiera, dijo.