Siguen los problemas en el sistema de salud y frente a ello las empresas enfrentan una crisis adicional. Para esta semana estaba previsto el inicio de la fase 2 pero aún no se confirma ¿Cómo analizar este escenario entre la salud y el reinicio de actividades? ¿Es posible seguir en cuarentena más allá de junio?

Nuestro país tiene la cuarentena más larga del mundo, ya tenemos más de 70 días y lamentablemente no se ha podido revertir la curva de crecimiento del virus. Ciertamente las medidas de salud no han dado el resultado esperado, tenemos ahora una situación complicada para la economía, que ya tenemos que comenzar a mirarla de una manera más inteligente. Además, una cuarentena más allá de junio es absolutamente inviable porque solamente está afectando al sector formal.

Y el informal ya salió a las calles…

Los 12 millones de personas que trabajan en la informalidad de alguna manera ya se han activado porque no pueden quedarse en sus casas esperando que le lleguen subsidios que están muy bien intencionados, pero que no terminan de llegar, pero sí, yo creo que es momento de pensar de ir abriendo la economía de una manera más inteligente. Las fases van a desgastar mucho a las empresas, sobre todo a las más pequeñas que ya no pueden resistir, y tenemos que pensar que tenemos que convivir con este virus que no se ha logrado erradicar.

¿Cómo asegurar la salud en este proceso de reactivación?

Con medidas sencillas y fáciles de entender que nos da la Organización Mundial de Salud y el Ministerio de Salud, que son: el uso de mascarillas, el lavado de manos, el distanciamiento social, y la desinfección de la zona de trabajo. Tenemos que seguir para que esta nueva convivencia se pueda llevar adelante, no nos podemos quedar eternamente en cuarentena y vivir eternamente con subsidios.

¿Se debe aplicar medidas básicas y no por protocolos?

Nuestra tendencia es a complicar y sobre regular, cuando tendríamos que comenzar a soltar. Tenemos más de 12 protocolos, el principal es el del Ministerio de Salud, y tenemos una serie de protocolos de otros sectores que lo van complicando, a ello se le tiene que añadir la ‘sal y pimienta’ que le ponen los gobiernos locales y regionales que van agregando disposiciones propias. Creo que los protocolos tienen que llevarse adelante, pero tienen que ser sencillos y fáciles de entender, no nos podemos llenar de requisitos que sean inviables, como por ejemplo, la cantidad de médicos ocupacionales y enfermeras en los centros laborales, así en un Tottus se necesitarían tres médicos ocupaciones, eso no tiene sentido, no tenemos médicos suficientes, se debería pensar en que si hay condiciones básicas de salud alteradas se pueda derivar a un centro de salud. Eso demuestra la irracionalidad de la norma, tenemos que regular de manera simple para que la gente pueda cumplir las reglas.

Pero nuevamente, ¿cómo asegurar que no se contagien ya que muchas empresas han tenido casos de contagios?

Va a ser imposible que las personas no se contagien, como digo el virus no lo hemos erradicado, sigue estando ahí, en medio del transporte público. No se puede atribuir solamente al sector empleador; por ejemplo, cuando se ha iniciado la cuarentena, ha habido una serie de actividades que han quedado abiertas a la atención, como toda la línea de producción de alimentos o de expendio de alimentos y de temas de salud, así en los supermercados hubo un pequeño número de contagios, porque se establecieron medidas de control que se interiorizaron en las personas. Además, nos enfrentarnos a una nueva realidad en la que tenemos que cuidarnos individual y colectivamente.

Se terminó mayo ¿Perciben que hay un 70% de la economía en marcha como se había previsto?

No, desgraciadamente la fórmula como se ha previsto, en la que se tienen que registrar e inscribir los planes en un espacio público para que te puedan autorizar el reinicio de las actividades no tiene un impacto mayor. Hay muchísimas empresas que no han activado sus planes porque de repente no tienen los medios (económicos) para poder realizar labores.

¿Reinicio con cuarentena en marcha?

Yo me pregunto cuál es el sentido de activar algunas áreas de la economía cuando las personas están en cuarentena y son las que consumen y cuando se activa una línea y no toda la cadena que la acompaña. Un ejemplo, si se activan las fábricas de colchones, pero no la importación ni venta ni fabricación de telas o hilos, con qué materiales podrían fabricar los colchones. Esta lógica de encadenamiento del sector productivo no responde a la reactivación por fases.

¿Cómo plantea que se deba realizar?

Activar la economía general con aforos reducidos y con el cuidado estricto de los protocolos básicos que las personas tienen que interiorizar, cómo tengo que cuidarme y cómo debo cuidarme en el puesto de trabajo, eso tiene que salir en conjunto.

¿La Fase 2 o todo ya debería reiniciar?

Que se active el sector formal con aforos reducidos, tenemos una nueva realidad, por ejemplo, los centros comerciales que podrían tener unos protocolos de atención y los aforos de tal manera que permitan que las personas puedan comprar bienes o productos que necesiten para su vida diaria, con el cuidado del distanciamiento social. Sin embargo, se permite que se acudan a los mercados donde la gente va de manera más compulsiva y no respeta todas las medidas de seguridad. Es un binomio de proteger y reactivar.

Para las tiendas de retail se activó el comercio electrónico y el delivery…

Desgraciadamente las empresas que han sido autorizadas a operar en delivery tienen también restricciones, como una cantidad de tiempo trabajando o una cantidad de ventas, en realidad no sé si eso responde a alguna medición; pero, por ejemplo, el sector informal ya está activado y ofrecen todo tipo de productos por internet, puedes vender desde flores hasta aves, y te lo llevan a tu domicilio. Esta lógica de restringir la apertura con ciertas condiciones que el sector informal no está cumpliendo crea un conflicto, finalmente lo que se está restringiendo es el inicio de las operaciones del sector formal.

Hasta el momento se ha reportado que en Lima 1.2 millones de personas perdieron su empleo, ¿cómo está la situación en regiones?

En el Perú tenemos aproximadamente 17 millones de personas que forman la PEA y de ese número 5 millones aproximadamente trabajan en el sector formal, y de esos 3.6 millones de personas en el sector privado y 1.4 millones en el sector público, que no tienen ningún problema porque están recibiendo sus salarios trabajen o no. De los 3.6 millones del sector privado, el Ministerio de Trabajo nos indicó que hay 240,000 bajas en la planilla formal y cerca de 263,000 empleos en el sector formal con suspensión perfecta de labores por tres meses, ese es el impacto que nos manifestaba la planilla oficial.

¿Y los que trabajan en el sector informal?

Obviamente, ahí tenemos 12 millones de personas emprendedores como digo que trabajan fuera de la foto de la formalidad. No tenemos forma de medirlo, pero si nos basamos en las evidencias que hay de las encuestas, existen un 42% de personas que manifiestan que no han podido trabajar durante la época de la pandemia. Eso es preocupante.

Lo que se evidencia también es que el formal ya salió de manera informal…

Claro que sí, y si miramos al sector formal, el 80% de las empresas que han suspendido sus actividades son microempresas, es decir con hasta diez trabajadores. En el Perú hay 2.6 millones de empresas, según el INEI, y de ese volumen el 99.4% son micro y pequeñas empresas, que tienen 9 millones de puestos de trabajo y producen como el 21% del PBI. De este volumen el 80% han paralizado, es una cantidad de mano de obra enorme. Estoy segura que ante la escasez de ingresos o la ruptura de la cadena de pagos se han reactivado en la informalidad, porque tienen que seguir generando algún tipo de ingreso, y nuevamente se está contribuyendo a que haya más informalidad laboral.

Reactiva Perú salió para brindar más liquidez ¿No ha sido suficiente? El BCR y el MEF hicieron el anuncio como parte de la fortaleza macroeconómica a lo largo de los años, producto del esfuerzo en el pago de los impuestos del sector privado. Este programa Reactiva en su primera fase tuvo que tener ajustes en su camino porque no llegó a atender a la micro y pequeña empresa, sino a las empresas más grandes; y en la segunda fase ha tenido las correcciones necesarias. Sin embargo, este crédito para las empresas lo tendrán que devolver por una escasa cantidad de meses, y que no cubren los 70 días de cuarentena, pero se tiene que cumplir con la cadena de pagos y mantener planillas, ese recurso no es infinito, por eso necesitamos reactivarnos. Reactiva es un paliativo muy bueno, pero se tiene que continuar con el reinicio de actividades económicas. Hay empresas endeudas por 3 años para pagar dos meses de planillas, realmente es una situación muy seria, y el mejor programa social que se puede dar es el trabajo.

Ya empezaron algunas empresas a iniciar procesos concursales, ¿ven que irán por ese camino?

Cuando una empresa no tiene ingresos es muy difícil que pueda subsistir. Lo último que un empresario desea es deshacerse de su personal y cerrar su emprendimiento. Tenemos que ser realistas y entender que estamos viviendo una situación que es devastadora, a nivel mundial. Definitivamente cuando una empresa no puede mantener su estabilidad, lo único que le queda son esas fases siguientes, no hay otra salida.

¿Más subsidios a planilla?

El subsidio a la planilla fue durante un mes y al 35% de las personas que ganan por debajo de S/ 1,500, eso no soluciona el tema de fondo, ya estamos a una altura de la cuarentena que debe llevar a pensar en una reactivación para evitar justamente tener que mantener a la población viviendo de subsidios, y a la gente en cuarentena dentro sus casas.

El reinicio se daría con un riesgo de contagios, sobretodo en el transporte de personas…

En la fase previa se prohibió los autos particulares y se obligó a los trabajadores a transportarse en un medio público, no fue una idea acertada porque lo que hizo fue generar también mayores focos de contagio. Lo que se prioriza en el mundo entero es la movilidad de transporte particular, hay que abrir la posibilidad de que haya este tipo de transporte: autos, bicicletas, motos, y cuando haya la necesidad de tomar el transporte público que esos transportes tengan las garantías de la desinfección y el cuidado necesario y el distanciamiento social, ya no podemos pensar en esta imagen del micro repleto de gente.

¿Se podrían dar ingresos con horarios escalonados en las empresas?

No se puede dar una indicación de manera absoluta porque cada sector y cada empresa tiene una realidad distinta de producción y de servicios. De pronto, se podrá mantener el trabajo remoto todavía, pero eso depende de la realidad de cada una, no se puede imponer una norma horizontal para todas, porque cada empresa y cada sector tiene una racionalidad distinta.

¿Qué pasa si nuevamente se llega a parar por mayor número de contagios?, ¿eso sería insostenible?

Yo creo que en este caso lo que hay que identificar son los focos de mayor contagio. Si miramos la foto nacional podemos ver que hay seis regiones que son las que tienen mayor tasa de letalidad. Así, por ejemplo, en el sur hay muy poca incidencia de mortalidad en relación al norte, las medidas no se pueden tomar de manera universal, con este análisis de la coyuntura de la situación se tienen que tomar de manera focalizada, y las zonas donde hay mayor rebrote deberían de tener un tratamiento distinto. Lo mismo sucede en Lima no todos los distritos tienen el mismo impacto de contagio y letalidad, existen algunas zonas donde está más concentrado, habría que focalizar y analizar por qué razón se están produciendo ello y tomar las medidas de control.