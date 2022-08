La alarma sobre la posibilidad de que 16.6 millones de peruanos enfrenten inseguridad alimentaria la encendió la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) el último fin de semana, en un contexto en que los agricultores locales proyectan una menor producción sobre todo en papa, arroz y maíz, por el alto precio de los fertilizantes. ¿Y la urea estatal?

Han pasado más de dos meses y medio desde que el programa Agro Rural lanzó la primera convocatoria para adquirir más de 73,000 toneladas de urea sin que un kilo haya llegado a manos de los productores. Los primeros dos procesos se cayeron -el primero desierto y el segundo, cancelado por una serie de observaciones e indicios de corrupción-; mientras que la tercera convocatoria, llena de cuestionamientos por parte de la Contraloría, aún no culmina.

Gestión.pe supo que hasta el viernes 19 de agosto, Agro Rural esperaba la confirmación de la empresa italiana Unionsped SRL para ser la proveedora de urea -designada tras la descalificación de la empresa ganadora Ready Oil Supply LLC-, y que aún hoy lunes 22 de agosto la negociaciones entre empresa y el programa adscrito al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), continuaban sin un panorama muy optimista.

El titular del Midagri, Andrés Alencastre, ha sostenido en varias oportunidades que la urea que adquirirá el Estado llegaría a más tardar a mediados de setiembre “para garantizar la siembra de la campaña grande”. Pero hasta el momento, la orden de compra no se ha emitido, por lo que el futuro proveedor internacional no puede iniciar el proceso de exportación. Según la propuesta de Unionsped SRL, la empresa entregaría el fertilizante en un plazo de 44 días y a un precio por tonelada de urea en US$ 623.

Marco Vinelli, especialista en agronegocios, explica que cuando los ganadores de la buena pro se caen por diferentes motivos -por observaciones, como pasó en el último proceso de licitación- lo que corresponde es que el Estado haga la invitación a la siguiente empresa que quede calificada, la cual deberá expresar su conformidad por escrito. Así, en un escenario en el que Unionsped SRL no acepte ser el proveedor, el proceso quedaría desierto.

“¿Qué hacer? La campaña de siembra ya empezó para algunos cultivos y el precio de los fertilizante sigue bajando; entonces, si Agro Rural ya cuenta con un presupuesto asignado (S/ 348 millones en total) podría otorgar algún tipo de incentivo a los productores de manera focalizada y directa porque ya hay urea entre los distribuidores privados. Si el Gobierno quiere insistir con la compra, debe tomar en cuanto el tiempo que demorará”, sostuvo.

Impacto en maíz y papa

Miguel Pintado, especialistas del Cepes, examinó el impacto que podría tener para el agricultor y el consumidor el alto precio de la urea a nivel local e internacional.

Según el economista, los cultivos comerciales con más dependencia de fertilización química en el país son el arroz (92%), la papa (74%) y el maíz (59%). Los tres cultivos se distinguen por tener un ciclo vegetativo menor a un año y cuya cosecha está ligada a la siembra.

“Los periodos vegetativos del arroz, la papa y el maíz son de 120-130, 120 y 140-150 días en promedio, respectivamente. En otras palabras, el periodo entre la siembra y la cosecha de estos cultivos dura hasta cinco meses” Indicó.

Hay un 40% de las siembras de arroz que se concentran entre agosto y diciembre. Si el contexto internacional se estabiliza, entonces probablemente se normalice los suministros hacia el siguiente año. Sin embargo, de agravarse la crisis y dispararse los precios, podría haber impactos en la disponibilidad interna desde diciembre próximo en adelante.

En el caso de la papa, cerca del 80% de las siembras se concentran entre los meses de agosto y diciembre, y lo mismo sucede con el maíz. En ese sentido, de prolongarse los problemas de precios altos y dificultades en la importación de fertilizantes, también habrá repercusiones en los primeros meses del próximo año, anotó el economista.