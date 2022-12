Si bien la presente legislatura culmina el 15 de diciembre, esta puede ser ampliada por el Presidente del Congreso con agenda fija. Aún no se sabe si la primera legislatura ordinaria 2022 se extenderá.

Con base en la relación de proyectos de ley del Congreso se pudieron identificar, entre aquellos con estados de “dictamen” y “en comisión”, 13 vinculados a pequeñas y microempresas -ver tabla-.

De los que cuentan con un dictamen aprobado por la comisión de Economía (paso previo a a estar en agenda del pleno) destacan el proyecto dirigido a promover el programa de créditos garantizados por el gobierno Impulso Myperú (PL 03283/2022-PE), y aquel que establece medidas extraordinarias, como el libre uso de los fondos de detracción para fortalecer a las mypes (PL 02035/2021-CR). Ambos fueron aprobados el mes pasado.

Respecto del primero, que promueve el financiamiento de las mypes, representantes del sector microfinanciero señalaron a Gestion.pe que el impacto del proyecto sería acotado. Esto, en principio, por el monto involucrado (S/ 2,000 millones).

“Ante la dimensión del sector mypes, este monto se diluye y no sería notorio el impacto. Es un esfuerzo, pero mínimo. Más allá de ello, para que un programa de este tipo funcione debe haber un marco de confianza de los agentes privados para tener inversión sostenida en el país”, afirmó Joel Siancas, presidente de Caja Sullana.

Por su parte, Fernando Calmell del Solar, presidente de Asociación de Emprendedores de Perú (Asep), mencionó que son esfuerzos importantes en línea con poder tener créditos con menores tasas para el sector (según el proyecto, gracias a las garantías, estas fluctuarían entre 15% y 20%).

“En teoría, debería poder dinamizar algo los créditos de las mypes. Sin embargo, para que esto sea efectivo se necesita tener a mypes queriendo tomar crédito, pero por ahora no hay tranquilidad por el lado de inversión”, aseveró.

LEA TAMBIÉN: Expectativas empresariales se deprimirían en diciembre por crisis política

Wilber Dongo, gerente general de Negocios de Caja Arequipa, mencionó que la propuesta de rango de cobertura (garantía) de 98% para préstamos de hasta S/ 30,000, y de 90% para desembolsos entre S/ 30,000 y S/ 90,000, serían más oportunos sobre todo para las empresas que quieran solicitar montos más altos, lo que acota también el impacto de la medida.

Respecto del proyecto que plantea “reactivar” a las mypes a través de la libre disposición de la cuenta de detracciones, Calmell sostiene que podría permitir “inyección de capital” a las pequeñas y micro empresas. Sin embargo, al igual que con el proyecto anterior, es posible que no tenga efecto sin un entorno adecuado para las inversiones, dijo.

La cuenta de detracción es una especial en el Banco de la Nación, en la que el titular de la misma recibe abonos de sus clientes por montos detraídos sobre facturas giradas y que dicho titular utiliza solo para el pago de sus impuestos.

“Es favorable, pues muchas de las mypes tenemos capital que no se puede movilizar en esa cuenta, y que restan capital de trabajo. Por otro lado, el escenario es el mismo, porque, de liberarse, quizá no se use para reinvertir y crear otras oportunidades, sino para guardar, pagar deudas o mantenimiento”, enfatizó.