Comisión de Constitución aprueba derogación del ISC a los casinos y tragamonedas

La Comisión de Constitución aprobó con 8 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención, la recomendación del grupo de trabajo -presidido por el congresista fujimorista Miguel Torres- de control constitucional de los decretos legislativos publicados por el Poder Ejecutivo de derogar el ISC a los casinos y tragamonedas.

"Con el Decreto Supremo No 1419 -emitida como parte de las facultades delegadas y que imponía el ISC- no se está grabando al consumo por lo que si se mantiene vendría una avalancha de Acciones de Amparo. Téngase en cuenta que a través de los impuestos no se puede prohibir una actividad", precisó el parlamentario fujimorista.

En esa línea, recordó que de acuerdo a la ley del ISC esta carga impositiva se coloca sobre un producto "vendido" -que implica- que tiene una relación con el consumidor. "En cambio aquí (en el Decreto Supremo 1419) se graba por cada mesa o máquina tragamoneda, eso se llama un impuesto patrimonial y no un ISC", argumentó.

Durante el debate se mostraron en contra de esta decisión los congresistas Marisa Glave, Gino Costa, Yonhy Lescano y Marco Arana. Incluso la congresista Glave recordó que el Estado deja de percibir cerca de S/ 435 millones por la inafectación del IGV a los casinos, tragamonedas, juegos de azar, bingos u otras actividades.

Por su parte, la congresista Úrsula Letona consideró que la medida del Ejecutivo no cumple con la medida de luchar contra la ludopatía, ya que grava -dijo- a la "inversión" y no al consumo.

¿Qué dice el MEF? De acuerdo a la edición impresa del diario Gestión, desde el Ministerio de Economía se mostraban en contra de la derogación del ISC a los casinos y tragamonedas. Según el MEF a través de este impuesto sí permite que se traslade a los usuarios, pues en la industria del juego el mecanismo para trasladar el tributo sería lreducción de la tasa de retorno, que resulta de dividir los premios totales entre las apuestas totales.

Actualmente esta tasa de retorno supera el 90%, pese a que la mínima está fijada en 85%, por lo que los operadores tienen un espacio de, al menos, cinco puntos porcentuales para reducirla sin ver perjudicada su rentabilidad.