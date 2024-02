Alrededor de 9 de cada 10 exportadoras en el Perú son micro, pequeñas y medianas empresas, según datos de la Asociación de Exportadores (Adex). Sin embargo, hasta noviembre del 2023, estas empresas solo acumulan el 3.8% del valor total de productos enviados al exterior.

Lo cierto es que se observa una alta mortalidad en este tipo de empresas. Según la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (ComexPerú), hasta hace algunos años, cerca del 90% no lograban sobrevivir al primer año de su creación.

El Jefe de Estudios Económicos e Inteligencia Comercial del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de Adex, Gabriel Arrieta, explica que las empresas más pequeñas no tienen la capacidad para poder sobrevivir o de continuar exportando más allá de un periodo debido a múltiples motivos.

¿Por qué no sobreviven?

“Algunas empresas pequeñas exportan una vez y no aprenden lo suficiente de este mercado para seguir operando y también podemos decir que estas mypes no tienen capacidad de ventas, no reciben una rentabilidad alta para hacer esta exportación, lo cual lo lleva a la decisión de no continuar exportando”, comenta.

Arrieta precisa que una de las principales limitaciones que enfrentan las mypes al comenzar a exportar es la falta de financiamientos, pues luego de un primer envío entienden que se deben hacer más inversiones no solo en términos de transporte, sino también en innovación de sus productos.

“Uno de los aspectos más importantes es la innovación. Si una empresa no innova se queda detrás de la competencia y probablemente perdería las cuotas de mercado que ha ganado con la primera inversión que realizó”, sostiene.

Adicional a esto, advierte que también pueden aparecer restricciones de la política comercial propia de otros países, lo cual genera un mayor desafío para las mypes que no tienen la capacidad para reaccionar rápidamente ante estos cambios.

Por su parte, Rafael Zacnich, Gerente de Estudios Económicos de ComexPerú, considera que otras dificultades que pueden enfrentar las mypes al intentar exportar son la informalidad y el desconocimiento de los beneficios que pueden tener para la internacionalización de sus productos.

Otros riesgos, refiere, están asociados a los mercados en los que se concentran sus envíos, pues indica que la mayoría de mypes exportan a Estados Unidos (17.7%), Chile (14.2%), Ecuador (8.2%), Bolivia (6%) y Colombia (4.6%).

“En estos países concentran poco más del 50% del total de sus envíos al mundo, por lo que están expuestos al dinamismo de la economía norteamericana, así como al desarrollo de la región e incluso las decisiones políticas de gobernantes de turno”, sostiene.

¿Qué incentivos se dan?

Teniendo en cuenta que uno de los problemas de las mypes exportadoras es el financiamiento, Arriera señala que en los últimos años han aparecido más herramientas que permitirían el crecimiento de estas empresas.

El vocero de Adex indicó que la característica más importante dentro de lo que se podría adaptar en el acceso a financiamiento es que sea un crédito que se entregue de manera rápida.

“Se está hablando mucho actualmente de la utilización de instrumentos de nueva generación en términos financieros como el factoring, también otras instituciones están apareciendo para generar este tipo de servicios que permitan a las pequeñas empresas acceder rápidamente a un capital para reaccionar a los diversos choques que pueden aparecer”, señaló.

Incluso, refiere que actualmente desde el Estado, del lado del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), se han comenzado a impulsar mayores tipos de opciones de apoyo financiero con programas públicos, como el Programa de Apoyo a la Internacionalización (PAI).

Por su parte, el representante de ComexPerú recuerda que también existen acciones y programas del Estado para apoyar al cumplimiento de estándares internacionales, brindar capacitaciones técnicas y servicios de desarrollo productivo-exportador, promover el e-commerce, posicionar marcas sectoriales, entre otras.

¿Qué exportan las mypes?

De las más de 7,000 mypes exportadoras en el país, ComexPerú indica que la mayoría de sus envíos pertenecen al rubro no tradicional, es decir, hacen envíos de productos con mayor valor agregado y son generadores de mayor empleo.

El gremio precisa, con cifras preliminares de la Sunat, que el 88% de los envíos de las mypes fueron no tradicionales en sectores como el agropecuario, textil, metalmecánico y químico. De hecho 3 de cada 10 productos que envían las mypes al exterior pertenecen al sector agropecuario.

En tanto, Adex indica que alrededor de 1,800 mypes exportan productos del sector metalmecánico, unas 1,600 destacan en agroindustria y otras 1,200 se desenvuelven en envíos relacionados al sector químico.