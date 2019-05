Comex: exportaciones de cobre caerían 11% y no se alcanzaría meta anual de exportaciones totales

Las exportaciones de cobre caerían 11% en valor este año, lo que ocasionaría una desaceleración de las exportaciones totales, que no alcanzarían la meta de US$ 52,000 millones planteada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) para el 2019, según las estimaciones de la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (Comex Perú), que proyecta envíos por US$ 48,500 millones, con riesgo a la baja por el deterioro del contexto internacional.

“Las exportaciones totales cayeron 7.4% en el primer trimestre y las exportaciones tradicionales cayeron 11.3%, pero ocurre que los envíos tradicionales representan 70% de las exportaciones totales. La canasta de exportación es fundamentalmente minera, en la que el cobre representa el 45% de las exportaciones mineras, casi la mitad, y constituye además la cuarta parte de las exportaciones totales. Entonces el cobre mueve la aguja de cómo se van a mover las exportaciones totales”, dijo la gerenta general de Comex Perú, Jessica Luna.

Las exportaciones de cobre han caído tanto en precio como en volumen. En lo que respecta al precio, cayeron 14.4% en el primer trimestre, principalmente debido a la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Las más recientes proyecciones de Chile hacen prever que los precios continuarán muy por debajo de los US$ 300 por libra, señala Luna.

Por otro lado, se registra una caída de 3% en volumen durante el primer trimestre, con respecto al mismo periodo del 2018, lo que se explica por las paralizaciones de la minera Las Bambas ante las protestas en la comunidad campesina de Fuerabamba.

"Tenemos un conflicto minero en Las Bambas y creemos que el tema no ha sido manejado de manera eficiente. En los primeros meses del año (Las Bambas) ha venido exportando las existencias que tenía. Si no se soluciona este problema, la caída va a ser mucho mayor", añadió la titular de Comex Perú.

Según explicó, la minera Las Bambas concentra el 15.8% de la producción de cobre a nivel nacional, por lo que la producción de otras mineras va a contribuir a mitigar el impacto de la paralización de la primera, pero no podrá sustituir su producción.

Asimismo, los volúmenes de exportación de zinc cayeron 12% en el primer trimestre y se registró una reducción de 31% en el valor de los envíos totales. Este mineral representa el 8% de las exportaciones mineras y 4% de las exportaciones totales.

“ En exportaciones, la proyección de Mincetur es de US$ 52,000 millones, pero nosotros desde Comex Perú creemos que este año no se va a llegar a esa cifra. Nuestra proyección es que vamos a crecer muy poco, como el 1% (US$ 48,500 millones), con riesgo a la baja por el contexto internacional. Solo va a cambiar esta situación, si el Gobierno se pone a trabajar desde ya con propuestas como las que planteamos”, expresó Luna.

Entre las medidas planteadas por este gremio se encuentran: mayor flexibilidad laboral, establecimiento de una metodología técnica de cálculo de la remuneración mínima vital, adelantar las inversiones en puertos y poner en marcha un plan de infraestructura a largo plazo.