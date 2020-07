Un estudio del Banco Mundial (BM) revela que los costos evitables en la cadena logística en el comercio exterior peruano asciende a US$ 300 por contenedor, de manera que solo durante el 2019 estos costos representaron un total de US$ 650 millones.

El titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), Edgar Vásquez, indicó que si se toma en cuenta que un contenedor de exportación en el país bordea los US$ 1,200 cada uno, hablar de US$ 300 costos evitables representa un 25%.

“Son costos evitables que estamos cargando y que generan la imposibilidad de ser más competitivos en un escenario global y que generan la imposibilidad de aprovechar al máximo todas las oportunidades que hemos generado”, precisó Vásquez durante su participación en el foro virtual “Reactivación y Fortalecimiento del Comercio Exterior”, organizado por la Asociación de Exportadores (Adex).

Los costos evitables a los que se refiere el ministro son aquellos cobros que los exportadores pagan por servicios que no se les brinda o cobros duplicados que se generaron, y es que según dijo, se han reportado cobros por servicios que no se les han brindado a los exportadores, si no a otros eslabones de la cadena logística.

De igual manera, dijo que existe una falta de transparencia y desconocimiento sobre los conceptos de los servicios que se cobran y pérdidas de horas hombre. Incluso, dijo que actualmente existen trámites para los cuales se les exigen sellos en los papeles.

Agregó que ésta última situación se reflejó durante la cuarentena establecida para contener el avance del COVID-19, puesto que se reportaron aglomeraciones en las puertas de algunos proveedores logísticos solo para obtener un sello.

Explicó que el 76% del total de empresas exportadoras en el país micro y pequeña empresas, por lo que estos costos impacta principalmente en ellos.

Digitalización y transparencia

Frente a este panorama, el ministro indicó que bajo el Decreto Legislativo Nº 1492 se pondrán en marcha dos estrategias.

La primera está vinculada a la digitalización, pues según dijo, lo que se busca desde el Mincetur es que el 100% de los trámites del sector público como privados sean digitalizados. Agregó que el proceso será progresivo y estará sujeto a sanción por incumplimiento

A las empresas que ya tengan los procesos digitalizados se les conectará con el sistema del Mincetur para que todo fluya sin la necesidad de una interacción que genere todas estas malas practicas, sostuvo.

Agregó que mediante la digitalización de todos los procesos Perú se pondrá a altura de no solo las economías de la región, si no, economías que están en avanzadas en este tipo de sistemas como Singapur o Korea del sur.

“Estos (trámites) generan pérdida de tiempo, sobre costos y en algunos casos también generan posibilidades de corrupción, porque estos sellos precisamente se prestan a esa interacción, a esos niveles de corrupción que tenemos que eliminar de las prácticas de la economía peruana de nuestra sociedad”, dijo.

La segunda medida que se implementará está referida a la mejora de transparencia, de manera que se transparentarán los cobros de los servicios logísticos, donde prevalecerá el principio de pagar por lo servicios que el dueño de la carga haya solicitado.

De este modo, indicó que se debe transparentar lo que se cobra, las tarifas, los conceptos de los servicios y hacer prevalecer el respeto irrestricto de los contratos.

“El proveedor del servicio tiene que brindar el servicio que le han contratado y el usuario tiene que pagar por el servicio que ha contratado, no tiene por qué pagar por servicios que no han contratado”, dijo.