Los bancos más grandes de Estados Unidos parecen estar eludiendo las consecuencias de la crisis en el endeudado desarrollador Evergrande Group, la cual provocó una venta masiva de acciones esta semana.

Citigroup Inc. no tiene exposición crediticia directa en Evergrande, dijo una portavoz. JPMorgan Chase & Co. y Bank of America Corp. tampoco tienen tales vínculos, según personas familiarizadas con el asunto, que pidieron no ser identificadas.

Bank of America no tiene exposición indirecta porque limita los negocios en China a subsidiarias de empresas estadounidenses, dijo una de las personas.

“Nuestra exposición indirecta a través del riesgo de crédito de contraparte es pequeña y sin una concentración significativa”, dijo Danielle Romero-Apsilos, portavoz de Citigroup, en un comunicado enviado por correo electrónico.

Representantes de JPMorgan, Bank of America, Morgan Stanley y Goldman Sachs Group Inc. declinaron hacer comentarios.

Ningún banco estadounidense figura en la lista de principales banqueros de Evergrande, según un informe de la firma de investigación de deuda CreditSights.

Goldman Sachs y JPMorgan aparecen en las listas de tenedores de bonos del desarrollador, pero “en gran parte a través de las ramas de gestión de activos y en pequeñas cantidades finales en dólares”, escribieron analistas liderados por Jesse Rosenthal en el informe.

“La exposición directa a Evergrande parece extremadamente limitada y cercana a cero”, dijo Rosenthal en el informe.

Evergrande de China, con más de US$ 300,000 millones en pasivos, es considerado el desarrollador más endeudado del mundo. Dado que los bancos más grandes de EE. UU. han pasado años tratando de afianzarse en China, los temores por el destino de Evergrande han dejado a los inversores tratando de evaluar el impacto potencial en el sistema financiero global y la economía en general.

Citigroup, que generó más ingresos de sus operaciones en el extranjero que en América del Norte en el segundo trimestre, vio su exposición total al país aumentar ligeramente a US$ 19,800 millones en el período en comparación con el año anterior. Eso todavía era solo el 1.1% de los préstamos y compromisos generales de la empresa.

La cartera de Citigroup en China se compone principalmente de préstamos a entidades soberanas y empresas multinacionales y ha tenido “bajos niveles de pérdidas durante muchos años”, dijo Romero-Apsilos.