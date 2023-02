La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la central sindical más grande del país, convocó a una huelga general indefinida a nivel nacional a realizarse por todas las “bases afiliadas” a la CGTP, ambos en el sector público y privado, el 9 de febrero.

Según lo dispuesto en el comunicado cursado a los miembros de la central sindical, la razón detrás de la huelga es que la “dictadura-cívico-militar” de la presidenta Dina Boluarte “persiste en (…) criminalizar la protesta y endurecer la persecución política contra los líderes sindicales mediante el poder mediático”.

Esta es la primera huelga a nivel nacional realizada por la CGTP en 20 años. A diferencia de un plantón o marcha, una huelga a nivel nacional presupone la congelación de labores por parte de todos los afiliados a la central sindical.

Jesús Castillo Rivera, miembro del Departamento de Defensa Laboral de la CGTP, informó a Gestión que la CGTP reúne a alrededor de 800,000 trabajadores a nivel nacional, la mayoría en el sector público. Indicó que, a la fecha, la mayor respuesta por parte de los afiliados viene por parte de los sindicatos pequeños de Lima.

Según explica Jorge Toyama, socio del estudio Vinatea & Toyama, la CGTP reúne al 60% de la masa sindical peruana e incluye a sindicatos de gran importancia en los sectores mineros, de industria, de municipalidades, ministerios, construcción civil y el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep).

¿Tendría acogida?

El abogado, sin embargo, no cree que la huelga tenga mucha acogida.

“A mí me da la impresión de que el apoyo de los sindicatos no será amplio y que solo los dirigentes sindicales y trabajadores que están de días libres acataran el paro. Por otro lado, trabajadores que no son dirigentes y que les toque trabajar sí irán a laborar; es lo que presiento”, señala al respecto.

Recalca, sin embargo, que, tenga acogida minoritaria o no, sí habrá huelga.

El ministerio

El ministerio de Trabajo ahora debe indicar si aprueba o no la realización de la huelga. De no emitir pronunciamiento al respecto, esta se entenderá por aprobada.

Toyama explica que, históricamente, las huelgas con motivos políticos son declaradas improcedentes, por lo que es probable que vuelva a ocurrir.

“Ahora bien, aunque se declare improcedente, igual es probable que quienes la vayan a acatar lo hagan, por lo menos por tres días”, señala el abogado.

Castillo Rivera indicó que este sería el caso. “Aún si la declaran improcedente se puede ejecutar, pero por un número limitado de días”.