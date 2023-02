“Hay una velocidad mayor de quiebre de micro empresas en el Perú y es entre el 2.5% a 3%, que equivale de 70,000 a 75,000. Esa cifra es en el periodo de crisis que empezó en 2022 y 2023. Es muy grave esta situación”, comentó Daniel Hermoza, director de Mypes Unidas del Perú.

Añadió que las mypes están cerrando porque no tienen solvencia, debido a que en la campaña navideña del año pasado se perdieron S/ 3,000 millones, y ahora el 25% de la temporada escolar está afectada. “Están anulando las órdenes de compra o reduciéndose a la mitad, como son los casos de los uniformes en Gamarra o los calzados en Trujillo”, acotó.

Hermoza afirmó que los rubros más afectados y que están quebrando son los de turismo, manufactureros y servicios.

Bajo ese argumento de los cierres de mypes, el director de Mypes Unidas del Perú subrayó que se pierden entre 200,000 a 250,000 empleos formales.

Cabe señalar que el viceministro de Mype e Industria, Javier Dávila, comentó que alrededor de S/ 116 millones diarios totalizan las pérdidas que registran las micro y pequeñas empresas del país debido a los actos de violencia que se generan durante las manifestaciones.

Para Dalila Gamarra, miembro del Codemype y expresidenta del Comité de la Pequeña Industria (COPEI) de la Sociedad Nacional de Industria, hay mucha preocupación entre las mypes, sobre todo, las que están en las regiones del sur, porque han quedado desabastecidas de insumo y aún tienen producción estancada por no poder enviar ante los bloqueos de vías.

“ Las mypes de las regiones han roto el vínculo de la comercialización, porque lamentablemente hay una centralización en Lima, y han dejado de abastecer al mercado del exterior ”, refirió.

Indicó que las mypes que son más vulnerables ante las manifestaciones son los de agricultura, ganadería, artesanía, turismo, mientras que en la capital: textil-confecciones, metalmecánica y calzados.

“Las mypes están realizando un gran esfuerzo con fondos propios o préstamos de terceros, para poder reactivarse, pero en la campaña navideña tuvieron que rematar sus productos y su campaña escolar está quedando paralizada por la incertidumbre. Además, hay mypes que están quebrando porque no tienen cómo sostenerse y mantener su planilla”, dijo.

En esa línea, la representante del SNI aseguró que no solo son las micro y pequeñas empresas manufactureras industriales se están declarando en quiebra, sino también las comercializadoras de los conglomerados: Polvos Azules, Polvos Rosados, Gamarra y parques industriales.

¿Cómo reactivar a las mypes?

Para reactivar a las mypes, Gamarra mencionó que plantearán ante el Ejecutivo que las Compras MYPerú, que es de 40% al Estado, incremente a un 70% de manera permanente.

También solicitan que se genere un fondo de financiamiento, para un rescate a las mypes que están en quiebra y la flexibilización de prórrogas con los que tienen deuda.

Por su parte, Hermoza manifestó que revertir la situación significa un esfuerzo del Estado de lograr financiamiento que llegue a las empresas que están siendo afectadas.

“Nosotros pedimos un Reactiva Perú sectorial. A las bodegas hay que darle el 100% de garantía del Estado para que los bancos no los expurguen. Para los industriales, que tienen mayor posición, al 95% o 98%, porque si no se realiza de manera sectorial no va a llegar”, puntualizó.