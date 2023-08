Frente a ello, los gerentes generales peruanos encuestados tampoco ven que las medidas económicas anunciadas por la presidenta Dina Boluarte en su mensaje a la nación y sus posteriores avances en cada cartera del Ejecutivo puedan revertir la tendencia.

Así lo señala la última edición del Barómetro de CEO, estudio que Gestión presenta junto a Ipsos mes a mes. Una sensación que ratifican empresarios consultados de tres sectores clave para la economía nacional.

Expectativas

El Barómetro de CEO señala que el 95% de los encuestados considera que las medidas económicas anunciadas por la presidenta el 28 de julio no tendrán ningún efecto o será “limitado” para reactivar la economía nacional.

Tres sectores donde la sensación fue agridulce son el inmobiliario, el turismo y la agroexportación. De acuerdo a tres gerentes de dichos rubros consultados por Gestión, la presidenta no los tuvo tan presentes en sus anuncios.

“La inversión inmobiliaria formal es la segunda más importante detrás de minería. En 2022 generamos US$ 3,850 millones. El discurso tuvo una ausencia de políticas de vivienda. Aunque, para ser justos, la ministra de Vivienda luego dio mensajes importantes”, señala, por ejemplo, José Espantoso, presidente de la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI).

Espantoso explica que su sector está expectante de la anunciada reforma del Fondo Mi Vivienda. Sin embargo, también recalca otros puntos que las inmobiliarias esperan que el Gobierno termine de encaminar, entre los que están reducir el déficit habitacional e implementar operadores de suelo urbano para habilitar suelo estatal con inversión privada.

“Demandamos mucho que declaren una lucha frontal contra las mafias de traficantes de terrenos. Es fundamental. Nos parece interesante que busquen fortalecer la Policía. Deberían haber una división especial contra el tráfico de tierras”, agrega.

En turismo, el balance es similar. “Respecto al sector no dijo nada, creo que era sencillo hacerlo, pero dejó de lado oportunidades claras. Lo que sí rescato es que fue un mensaje proempresa”, comenta Juan Stoessel, CEO de Casa Andina.

Stoessel explica que su sector espera, sobre todo, un mayor impulso de infraestructura. “PromPerú y Mincetur están trabajando muy bien en la promoción, pero necesitamos conectar aeropuertos a las ciudades a través de buenas carreteras. También hay que poner en valor el Museo Nacional del Perú (MUNA), que sigue vacío. Eso generaría buenas noticias para comunicarlas hacia el extranjero”, detalla.

El Gobierno señaló que Chavimochic III fue destrabado, luego de que en junio se firmara una adenda entre el Gobierno Regional de La Libertad y el Ministerio de Agricultura para la construcción madre del proyecto de irrigación.

Para el sector ‘agro’ ese anuncio es rescatable. Sin embargo, reclaman mayor celeridad en las obras preventivas de cara a El Niño. “En la misma ciudad aún no se hace nada. No vemos maquinaría en la parte agrícola. La descolmatación es necesaria. Si hay exceso de lluvias, no afecta solo a casas, también vías de comunicación. Hay gente que por ir a trabajar, puede morir”, alerta Juan Ardiles, gerente zonal en Piura de NatuPerú.

Inversiones y contrataciones

El Barómetro también señala que el 73% de encuestados mantendrá o reducirá sus inversiones empresariales en los próximos 12 meses y el 82% mantendrá o reducirá su ritmo de contrataciones en los siguientes 6 meses. Pese a ello, hay algunas excepciones.

En el sector inmobiliario no pararán de invertir y contratar. “Seguiremos liderando porque tenemos un déficit de vivienda. Cada año se forman 140 mil hogares y solamente hacemos 50 mil viviendas entre todos los inmobiliarios. La pregunta es dónde estarán esas casas. Toca trabajar con aquellas autoridades que busquen incentivar la vivienda asequible. Estamos conversado la Mancomunidad de Lima Norte”, sostiene Espantoso.

En turismo, luego de salir de un primer semestre desfavorable, buscan recuperar el tiempo perdido. “Venimos de tres años catastróficos y el inicio de este año fue igual. La figura es seguir contratando. Hemos tenido hoteles cerrados durante bastante tiempo en todo el país”, considera Stoessel.

En la agroexportación, por el contrario, van a reorientar sus prioridades, al menos en el morte. “Se van a detener las inversiones y contrataciones, no solo en mi empresa, sino también los que se dedican al mango y arándanos, por ejemplo. Creo que se limitarán a recuperar cultivos. No hay condiciones para seguir creciendo”, explica Ardiles.

El Barómetro también resalta que los CEO encuestados consideran que el PBI nacional crecerá alrededor de 1.5% este 2023. El promedio señalado es acorde al recorte de las proyecciones de crecimiento que varias consultoras han venido señalando sobre la economía peruana recientemente.

BBVA Research y Scotiabank señalaban que la economía peruana crecería 1.9% este año. Sin embargo, han recortado sus proyección a 1.6% y 1.4%, respectivamente. El mismo BCR bajó su proyección de 2.6% a 2.2%. A este grupo se sumó Credicorp Capital la semana pasada, que cambió su expectativa de crecimiento de 1.8% a 1.3%.

“Esperamos que el próximo año sea de recuperación. Al menos Piura fue la piñata de todos los males este año. Los productores de arándanos tienen, por ejemplo, problemas sanitarios, entre plagas y enfermedades, que diezman su producción”, comenta Ardiles sobre su sector.

