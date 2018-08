CCL: Seis regiones con menos canon aprovecharon mejor este recurso, ¿cuáles son?

Un total de seis regiones que recibieron menos canon minero entre los años 2008 y 2016, aprovecharon sustanciales estos ingresos, logrando progresos en la reducción de las necesidades básicas insatisfechas (NBI), según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL).

“En el periodo de análisis por concepto de canon minero se transfirió a las regiones S/ 7,699 millones donde San Martín, Madre de Dios, Lambayeque, Amazonas, Callao y Tumbes recibieron un mínimo de S/3 millones, monto que no representa ni el 0.1% del total del canon minero. Sin embargo, lograron reducir en promedio casi 10 puntos porcentuales el porcentaje de los hogares que tenían más de una NBI”, manifestó César Peñaranda, director ejecutivo del IEDEP de la CCL.

No obstante, las regiones que recibieron mayor canon minero como Áncash, Arequipa, La Libertad, Cajamarca, Tacna y Moquegua, grupo que concentra el 75% del total del canon (S/5,771 millones), registran una menor reducción de las NBI con 9 puntos porcentuales en promedio, lo que revela que las regiones con más canon no han logrado mayores avances en indicadores de pobreza multidimensional respecto a regiones que han obtenido cantidades menores o no reciben canon.

Cabe recordar, que las NBI es un método que presenta un conjunto de indicadores relacionados con necesidades básicas estructurales que se requieren para evaluar el bienestar individual: vivienda inadecuada, hacinamiento, vivienda sin desagüe, no asistencia escolar y dependencia económica.

En este mismo periodo, también se evaluó el impacto del canon minero con un indicador que reflejara la inversión en infraestructura social. Concretamente, el avance en el porcentaje de locales escolares públicos que cuentan con tres servicios básicos: luz, agua y desagüe.

Así, de acuerdo al análisis del CCL, las regiones que recibieron mayor canon sí lograron un mayor incremento en el porcentaje de escuelas con los tres servicios básicos (21.1 puntos porcentuales) en comparación a las regiones que no recibieron (16 puntos porcentuales) Áncash, Cajamarca y La Libertad.

Cajamarca es la región que alcanzó los mayores avances en NBI y porcentaje de escuelas con servicios básicos.

“En este contexto, preocupa que los recursos por canon minero se vienen reduciendo desde hace seis años, así en el 2018 se registra apenas la mitad de las transferencias del 2016, dificultando avanzar en esta dirección e incluso poniendo en riesgo los logros alcanzados”, anotó César Peñaranda.