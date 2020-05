Tras aprobarse el protocolo sanitario y criterios técnicos para el reinicio del e-commerce, el gerente de Comercio Electrónico de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Jaime Montenegro considera que algunos criterios deberían corregirse para abarcar a más empresas y contribuir a la reactivación de la economía. Por su parte, la ministra del sector reveló que han autorizado a 248 de estas empresas para iniciar y anuncia futuras incorporaciones de más empresas, bajo ciertas condiciones.

El comercio electrónico (e-commerce) es una actividad que en épocas como esta de inamovilidad social podría impulsar el crecimiento…

Efectivamente, en el mundo el e-commerce ha permitido que muchas personas que perdieron sus empleos por la cuarentena puedan reinsentarse, y eso también ha estado ocurriendo acá, pero limitado a los productos de primera necesidad. Por eso se esperaba esta autorización de reinicio para impulsar otros rubros del e-commerce. Lamentablemente, los criterios que se exigen para que empiecen a operar estas empresas considero que están mal orientados.

¿Por qué están mal orientados?

Está bien que se exija que las empresas sean formales, porque lo que se necesita generar en los clientes del e-commerce es confianza. Pero es totalmente ilógico que en un mercado como el peruano donde el e-commerce viene creciendo, pero aún tiene un nivel de penetración de mercado pequeño, se les pida que hayan tenido S/ 3 millones de ventas en el 2019, o que tengan dos establecimientos (tiendas).

¿Por qué es ilógico?

Porque el comercio electrónico en el Perú está recién en franco crecimiento y porque más del 90% de empresas de e-commerce no cumplirían con esos requisitos de ingresos y tener dos establecimientos, y se verían afectadas, no podrán reiniciar. Si este criterio se aplicara en España, donde la epidemia ha sido peor, la gigante Amazon no podría operar porque no tiene tiendas físicas.

¿De cuántas empresas estamos hablando que se verían afectadas? La ministra señala que son 400 empresas formales en e-commerce...

No tenemos las cifras exactas, pero son miles, yo diría que más de 3,000. No hay un censo de empresas de este rubro, y no sabemos a qué 400 empresas se ha referido la ministra, posiblemente sean las que han solicitado la autorización, pero en el Perú no hay 248 empresas e-commerce que facturen S/ 3 millones al año. Y también es inconcebible que se les exija tener logística propia (para el reparto de las mercancías) porque en el mundo la práctica usual en el e-commerce es que a través de las plataformas online se completa la venta, pero luego hay empresas especializadas de logística que se encargan de recoger el producto de un punto y llevarlo al cliente.

¿Entonces qué debería hacerse con esos criterios aprobados?

Por ejemplo, permitir que las plataformas de e-commerce cuenten con empresas especializadas para el reparto de las mercancías, porque eso inspira confianza en el cliente. Pero sí hay que ser muy exigentes en que, donde haya puntos físicos con gente trabajando, así como en todas las empresas logísticas, se cumplan estrictos protocolos de bioseguridad.

Con los criterios como están se va a afectar no solo a las empresas de e-commerce, sino también a muchas empresas que les proveen servicios a las plataformas e-commerce, por ejemplo, las especializadas en logística. Yo confío mucho en que el Gobierno va a tener una rápida reacción y reorienten esos criterios.

¿Para lograr ese fin ha habido ya algún tipo de coordinación a nivel del gremio empresarial de comercio con el Gobierno?

Sí, la CCL ha hecho llegar estas inquietudes y preocupación al Ministerio de la Producción (Produce). Entendemos que se están revisando y corrigiendo. Esperamos que para el lunes (11 de mayo, hoy), Produce modifique esos criterios.

¿Los portales e-commerce de las empresas siguen activos?

Sí, los portales de venta en Internet no han cerrado, pero la complicación viene en la parte del recojo y reparto de los bienes. El caso de China ilustra la importancia de estas plataformas. Durante la primera y segunda semanas de la poscuarentena en ese país, las ventas físicas cayeron 80% y 60%, respecto a la etapa precuarentena, por las medidas restrictivas y por la misma gente que teme al contagio. Esas caídas se pueden recuperar con el e-commerce.

- Produce: Hay 400 empresas formales y 248 van a reiniciar -

La ministra de la Producción, Rocío Barrios, afirmó en la conferencia de prensa de la PCM del viernes pasado, que “de acuerdo a la plataforma de Sunat, las empresas e-commerce formales son 400”, y son las que tienen un sistema integral de ventas, con marketing, plataforma de negocio, entre otros. Y en esta etapa (de reinicio) “se ha autorizado a 248 empresas pequeñas, medianas y grandes”.También anunció que luego de la evaluación de la aplicación de los protocolos en este segmento de e-commerce en las primeras semanas, se va a ir ampliando a otros sectores también para ir operando en el mercado, y es ahí donde tendrían que entrar las microempresas.

Cifras y datos

Cuánto mueve. El 2019 cerro aproximadamente con 6 millones de peruanos comprando por Internet y con transacciones cercanas a US$ 2,800 millones, señala Montenegro.

Solo en Lima. Las empresas e-commerce autorizadas podrán operar únicamente en la capital del país.

Despacho a domicilio. Se hará con servicio de entrega propio a través de los centros de distribución de las empresas.