Aun cuando el año pasado el Ministerio de Educación (Minedu) recibió más de 110,000 solicitudes de traslado de colegios privados a colegios públicos, y más de 174,000 estudiantes de educación superior abandonaron sus estudios, el pago de matrículas y pensiones en colegios y otras instituciones educativas apuntaló el crecimiento de las transacciones digitales en el Perú.

Por esa razón, Juan Fernando Villena, gerente general de PagoEfectivo, considera que el servicio con mayor incidencia en el crecimiento de los pagos alternativos ha sido –precisamente– el pago de colegios e instituciones educativas, a pesar de que las compras ‘online’ en todas las categorías crecieron, debido a la pandemia, a una velocidad tres veces superior a la habitual.

“Con la pandemia se activaron categorías que no son netamente e-commerce, como el pago de matrículas y pensiones de colegios y otras instituciones educativas”, afirma.

En el caso de PagoEfectivo, explica que mediante el uso de un código CIP pudieron absorber todos los pagos que se realizaban directamente en los colegios o en diferentes bancos, por lo que llegaron a registrar 300,000 transacciones asociadas al rubro educativo en el 2020.

Otra categoría que también ha sido importante para impulsar el crecimiento de los pagos alternativos es la de e-sports. “El confinamiento ha provocado que no solo los jóvenes, sino también los adolescentes, accedan a juegos en línea. Los adolescentes son un segmento donde PagoEfectivo tiene un posicionamiento importante como medio de pago”, resalta.

Reto pendiente

Pero, a pesar del crecimiento que experimentaron la categoría y su firma el año pasado, Villena sostiene que se debe trabajar en el impulso de dos factores importantes: la inclusión financiera y la automatización de procesos, para que más empresas se sumen a este tipo de medios de pago.

“Es importante que las empresas consideren las ventas y los pagos no presenciales. Deben enfocar su estrategia para que el 100% de las intenciones de pago sean concretadas. Y para eso hay que brindar diferentes opciones al consumidor: para el que paga con tarjeta, para el que no está bancarizado, para el que tiene tarjeta pero no quiera usarla en una tienda ‘online’, y para el que intentó pagar con tarjeta pero fue rechazada”, indica.

Explica que al inicio de la pandemia muchas empresas no tenían alternativas de pago no presenciales, lo que derivó en que los clientes no realizaran los pagos, pero debido a que PagoEfectivo brinda acceso a más de 21 redes de pago a nivel nacional, sus usuarios pueden pagar el código desde su banca móvil, banca por internet o en agentes y bodegas a nivel nacional.

Comportamiento actual

Sobre el comportamiento por regiones, Villena sostiene que basándose en la data de los últimos meses, 40% de los pagos provinieron de Lima y 60% fueron de provincia. Las provincias que más operaciones tienen con PagoEfectivo son La Libertad, Piura, Lambayeque, Arequipa y Junín.

Y, al ser una solución que brinda acceso a más de 21 redes de pago a nivel nacional, actualmente están integrados con todas las pasarelas de pago registradas en el Perú como PayU, Mercado Pago, Culqi, Alignet, Niubiz e Izipay.

“Todas ofrecen el pago con tarjetas y sin tarjetas, es decir, con PagoEfectivo, pero estamos en búsqueda de poder incorporar más pasarelas internacionales que brindan servicios a negocios que operan en el Perú, aunque ya estamos con Uber, Facebook y Spotify”, señala al aclarar que con la multiplataforma musical empezaron a recaudar recién desde setiembre último y vienen registrando un incremento importante mes a mes.

Frente a ese panorama, estima que cerrarán el 2021 con 24 millones de transacciones, cifra que superaría en más de 60% a los 14.7 millones de transacciones que lograron finiquitar en el 2020.

El mercado

Respecto al futuro del mercado de métodos de pago alternativos en el país, sostiene que un factor clave para seguir creciendo es la educación del consumidor ‘online’, para que aprenda a comprar y pagar en línea.

“Esto no es un trabajo exclusivo del medio de pago, sino también de las tiendas, del gobierno, de las entidades financieras, entre otros. Es un trabajo en conjunto porque las tiendas deben tener la mayor cantidad de opciones de pago para no perder la venta”, asegura.

Y, debido a que cerca del 90% de los usuarios de PagoEfectivo realiza sus pagos mediante banca móvil, Villena prevé que dicha tendencia del consumidor se va a mantener. “Creemos que se va a incrementar a nivel de volumen, pero el porcentaje se va a mantener”, anota.

Con relación al ticket promedio, señala que aunque depende mucho de la categoría, actualmente en el ecosistema de PagoEfectivo dicho indicador está entre S/ 100 y S/ 110, pero en la categoría de compras ‘online’ está entre S/ 350 y S/ 400.