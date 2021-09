En el 2019, se registró 222,000 nuevos puestos de trabajo para técnicos, pero aproximadamente solo egresan 100,000 cada año en todo el Perú, según data del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

¿Cuáles son las carreras técnicas que más demanda el mercado laboral actualmente? En conversación con Gestión, Jorge Chávez, Gerente Académico de la Dirección Nacional de Senati, comentó que la industria no ha dejado de crecer, producir e incorporar tecnología aún en el contexto actual; en ese sentido, la demanda se mantiene alta en carreras trasversales a esa industria, por ejemplo, mecánica de mantenimiento, electricidad industrial, electrotecnia industrial, entre otras. “Son carreras trasversales a todas las actividades económicas, y se mantienen con alta demanda”, subrayó.

A estas carreras, se suman otras como más vinculadas a las tecnologías de la información: la más demandadas -refirió Chávez- son las de ingeniería de software, ingeniería de datos, inteligencia artificial, redes y seguridad informática.

“En Senati siempre estamos estudiando el mercado, tenemos cerca de 50 comisiones consultivas de empleadores con los cuales analizamos las carreras y vemos qué incorporar para que se mantengan vigentes y se atienda a la industria”, remarcó.

E-commerce

Si bien el e-commerce se estaba abriendo paso en el país, no es recién hasta el golpe de la pandemia -que implicó un confinamiento estricto los primeros meses- que las compras por internet tomaron mayor relevancia en el Perú ( por ejemplo, ahora representa alrededor del 40% de las compras con tarjeta de crédito y débito, y antes en años precovid un 20% ).

El representante de Senati comentó que hay carreras como marketing y gestión comercial, que está teniendo una demanda importante, “porque detrás de esos procesos que se generan de manera digital hay toda una tecnología de base para ese tipo de comercio, muy diferente al comercio presencial”.

De la misma manera, resaltó otras carreras como la administración de logística y la administración de empresas ; “esta segunda, no del lado tradicional, sino una que trabaja con softwares de procesos”.

Además, se ha puesto el foco en carreras vinculadas al diseño . “Hace unos años era más importante fabricar algo, pero ahora más importante es desarrollar nuevos productos; entonces, la carrera de diseño y gestión de la moda se ha modernizado, eso permite desarrollar colecciones”, indicó. A esta se suman, diseño gráfico y diseño de infraestructura .

Carreras tradicionales

Si bien el mercado laboral se va modernizando de acuerdo a las nuevas necesidades vinculadas al avance tecnológico, hay carreras técnicas “más tradicionales” que se mantienen vigentes, según Chávez.

Por ejemplo, el mantenimiento de maquinaria pesada o proceso de soldadura. “Ambas, no han dejado de crecer y aún tiene alta demanda, debido a los proyectos de infraestructura de ahora y aquellos previstos para los próximos años”, dijo.

Ingresos

En la medida que los procesos se vayan automatizando, crece la demanda de los técnicos altamente calificados , mencionó Chávez, porque son procesos más complejos y requieren profesionales con mayor capacitación.

“Los puestos que podrían perder fuerza, son los vinculados a personal no calificados o semicalificados. Pero, los profesionales técnicos no van a dejar de tener trabajo, porque estamos formando técnicos que manejan tecnología, pero más bien veo riesgo en los trabajadores no calificados”, puntualizó.

Para el representante de Senati, los profesionales técnicos altamente calificados registran ingresos altos, entre S/ 3,000 a S/ 8,000, dependiendo de su grado de certificación y experiencia.

Aún así, hay que mencionar que según data del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) el ingreso promedio mensual de quienes tienen estudios superiores no universitarios se ubicó en S/ 1,480.3 entre mayo y julio , lo que significó un incremento de 9.8%, es decir S/ 132.3 más respecto de similar trimestre móvil del 2020.

El dato

Pandemia. Una carrera con mucha demanda en este momento es la de seguridad y prevención de riesgo, en el marco del covid-19.