El socio fundador de Intelfin Estudios, Carlos E. Paredes, señaló que haber dictado una cuarentena mucho más fuerte como la que proponen muchos médicos no habría funcionado porque en el país no se cumplen las normas.

Agregó que el ‘campanazo’ de la cuarentena tiene que ser aprovechado para comunicar, en el sentido de un mayor cuidado de la población. En esa línea, dijo que se tiene que incentivar un cambio en las personas, aunque no acaten las disposiciones.

“Perú es un país extraño, es un país en donde no se cumplen las leyes, las normas; y creemos que los problemas se arreglan con normas y leyes. Ahí tenemos un problema cognitivo, entonces creo que hay que apelar a las decisiones de las personas en base a información y a la comunicación, que no puede ser una comunicación fría, no puede ser más de lo mismo”, aseveró durante su participación en el Webinar: “Costos y beneficios de las recientes medidas sanitarias”, organizado por la Universidad Continental, Intelfin y Gestión.

Indicó que el Ejecutivo puede ser mucho más efectivo en comunicar pues actualmente se observa que está ausente.

“No propongamos cosas (cuarentena estricta) que no se cumplen y que generen más daños. Ya lo hicimos el año pasado y fue un desastre, entonces saludo que esta vez no se haya hecho lo que se hizo y lo que pasó en el 2020″, dijo, al indicar que ahora el trabajo debe estar enfocado en la vacuna contra el COVID-19.

Agregó que el dinamismo de la economía estará golpeado no solo por el coronavirus, si no, por el calendario electoral y básicamente, por el Congreso.

“Lo que puede venir del Congreso en este año puede hacer mucho daño a la economía y eso va a afectar a los “espíritus animales”. Eso va a frenar la inversión, además del miedo a ejecutar obras públicas y ya lo estamos viendo. La ejecución pública en enero fue menor que la prevista, entonces, no sé por donde puede venir esa reactivación en el corto plazo”, dijo.