Bitcoin: Si convertimos en una divisa real estaríamos legitimando el fraude, afirma el BCG

La pronunciada caída del Bitcoin en las últimas semanas alimenta la idea de que las criptodivisas son, efectivamente, una burbuja.

En Davos, los principales banqueros centrales del mundo discutieron la cuestión de las criptomonedas, y, según el presidente del Boston Consulting Group (BCG), Hans-Paul Bürkner, todos coincidieron.

"No queremos conectar las criptomonedas con el sistema actual, no queremos regular para no convertirla en una moneda o un proceso legítimos", reveló Bürkner a Gestion.pe.

La premisa es compartida: el Bitcoin es una burbuja financiera, y su existencia no debería molestar siempre y cuando se encuentre fuera del sistema ordinario.

"Si hoy la gente compra bitcoins y pierde dinero, ese es su problema", señaló.

Sin embargo, el momento en que integre el gran sistema financiero "crearía peligro al bienestar y estabilidad del mismo".

Impuestos

Desde la creación de al dark web existe un forado fiscal. El dinero utilizado en los confines más oscuros de la net no paga impuestos.

Así lo entiende el director del BCG, pero sigue prefiriendo eso a legitimizar las criptomonedas.

"Si permites que las personas trancen en Bitcoin, con alguna compañía o institución regulándola, puedes conseguir fiscalización, pero crearías muchos peligros", señaló.

Para Bürkner no existe justificación alguna para la creación de criptomonedas.

" Prefiero perder algunos impuestos a incrementar el peligro de infectar el sistema financiero con una burbuja real que pueda generar otra crisis", puntualizó.